Muška košarkaška reprezentacija Litvanije pobedila je danas u Tampereu selekciju Švedske 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18), u utakmici poslednjeg, petog kola Grupe B na Evropskom prvenstvu.
EuroBasket 2025
LITVANCI GRUPU ZAVRŠILI POBEDOM! Valančijunas i drugovi posle drame pobedili Švedsku!
Najefikasniji kod reprezentacije Litvanije bio je Jonas Valančijunas sa 18 poena, uz devet skokova. Arnas Velička je dodao 14 poena i sedam asistencija, Gitis Radzevičijus je postigao 13 poena, dok je Ažuolas Tubelis upisao 12 poena i 12 skokova.
Kod selekcije Švedske najefikasniji je bio Pele Larson sa 18 poena. Tobijas Borg je dodao 13 poena, dok je Simon Birgander postigao 10 poena.
Obe selekcije su i pre ove utakmice obezbedile plasman u osminu finala Eurobasketa, uz reprezentacije Nemačke i Finske.
Reprezentacija Litvanije je grupnu fazu završila sa četiri pobede i jednim porazom, a selekcija Švedske sa skorom 1/4.
