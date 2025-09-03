Slušaj vest

Najefikasniji kod reprezentacije Litvanije bio je Jonas Valančijunas sa 18 poena, uz devet skokova. Arnas Velička je dodao 14 poena i sedam asistencija, Gitis Radzevičijus je postigao 13 poena, dok je Ažuolas Tubelis upisao 12 poena i 12 skokova.

Kod selekcije Švedske najefikasniji je bio Pele Larson sa 18 poena. Tobijas Borg je dodao 13 poena, dok je Simon Birgander postigao 10 poena.

Obe selekcije su i pre ove utakmice obezbedile plasman u osminu finala Eurobasketa, uz reprezentacije Nemačke i Finske.

Reprezentacija Litvanije je grupnu fazu završila sa četiri pobede i jednim porazom, a selekcija Švedske sa skorom 1/4.