Najefikasniji kod reprezentacije Litvanije bio je Jonas Valančijunas sa 18 poena, uz devet skokova. Arnas Velička je dodao 14 poena i sedam asistencija, Gitis Radzevičijus je postigao 13 poena, dok je Ažuolas Tubelis upisao 12 poena i 12 skokova.

Kod selekcije Švedske najefikasniji je bio Pele Larson sa 18 poena. Tobijas Borg je dodao 13 poena, dok je Simon Birgander postigao 10 poena.

Crna Gora - Velika Britanija Eurobasket 2025 Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia, BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Zvanični šop Eurobasketa 2025 - nema obeležja Srbije jer je sve rasprodato Foto: Kurir Sport

Obe selekcije su i pre ove utakmice obezbedile plasman u osminu finala Eurobasketa, uz reprezentacije Nemačke i Finske.

Reprezentacija Litvanije je grupnu fazu završila sa četiri pobede i jednim porazom, a selekcija Švedske sa skorom 1/4.

