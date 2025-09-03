Slušaj vest
Obe ekipe imaju maksimalan skor u prva četiri kola i biće ovo pravi obračun za prvo mesto u grupi pred osminu finala.

Našu reprezentaciju poremetila je povreda kapitena Bogdana Bogdanića, za kog je ovaj Eurobasket završen.

Ipak, svi se nadamo da će Orlovi nastaviti da upisuju pobede u Rigi, a naredna prilika za to je već večeras. Naravno, kao i svaki put do sada, naši košarkaši imaju veliku podršku srpskih navijača.

Do početka utakmice ostalo je nešto manje od dva sata, a oni su se u velikom broju okupili ispred fan zone i prave fantastičnu atmosferu koju možete pogledati u priloženom video snimku:

Navijači Srbije pred meč sa Turskom Izvor: Kurir

Ipak, jedna scena je posebno oduševila sve pristune. Naime, dve navijačice, jedna Srbije a druga Turske, pozirale su zajedno sa svojim zastavama i tako napravile sjajnu uvrertiru pred večerašnju utakmicu.

Turska je prijatno iznenadila na ovom Eurobasketu, izabranici Ergina Atamana zabeležili su četiri ubedljive pobede i istakli ozbiljnu kandidaturu za medalju.

