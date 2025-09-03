Slušaj vest

Najefikasniji kod reprezentacije Letonije bili su Davis Bertans i Dairis Bertans sa po 20 poena. Po 16 poena su dodali Rolands Šmits i Kristaps Porzingis, koji je zabeležio i sedam skokova, dok je Arturs Kurucs postigao 12 poena. Rihards Lomažs je utakmicu završio sa šest poena i 10 asistencija.

Kod selekcije Češke najefikasniji sa po 11 poena su bili Martin Peterka, Vit Krejči i Ondrej Sehnal, koji je zabeležio i osam asistencija.

Reprezentacija Letonije je plasman u osminu finala obezbedila sa treće pozicije u Grupi A uz tri pobede i dva poraza, dok je selekcija Češke eliminisana sa skorom 0/5.

Iz Grupe A su se u osminu finala plasirale i selekcije Srbije, Turske i Portugala.

(Beta)

