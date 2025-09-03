Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije od 20.15 časova ove srede igra najtežu utakmicu u prvoj fazi Evropskog prvenstva.

Foto: Kurir

Rival Orlovima u Areni u Rigi je Turska.

Navijači Srbije na Eurobasketu Foto: Screenshot, Kurir Sport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Uoči derbija grupe A navijači dve reprezentacije su se okupili u centru glavnog grada Letonije i pravili štimung za meč.

Grmele su sa razglasa uglavnom srpske pesme, pošto je naših navijača bilo u daleko većem broju. Čule su se sa razlasa pesme poput "Đurđevdan", "Jutro je"..., ali i "Srpkinja je mene majka rodila".

Srpkinja je mene majka rodila, grmi u Rigi Izvor: Kurir

Zanimljivo je da su se i turski navijači veselili uz naše pesme.

