EuroBasket 2025
TURCI SE VESELE UZ "SRPKINJA JE MENE MAJKA RODILA": Nestvaran snimak sa Eurobasketa!
Košarkaška reprezentacija Srbije od 20.15 časova ove srede igra najtežu utakmicu u prvoj fazi Evropskog prvenstva.
Rival Orlovima u Areni u Rigi je Turska.
Uoči derbija grupe A navijači dve reprezentacije su se okupili u centru glavnog grada Letonije i pravili štimung za meč.
Grmele su sa razglasa uglavnom srpske pesme, pošto je naših navijača bilo u daleko većem broju. Čule su se sa razlasa pesme poput "Đurđevdan", "Jutro je"..., ali i "Srpkinja je mene majka rodila".
Zanimljivo je da su se i turski navijači veselili uz naše pesme.
