AU, KAKVA KATASTROFA! OGROMAN ŠOK ZA SRBIJU NA EVROPSKOM PRVENSTVU! Orlovi ostali bez važnog igrača pred Tursku - i za njega je Eurobasket završen?
Ovo nikako ne valja. Iz Rige nam stižu katastrofalne vesti, usledio je još jedan udarac za našu reprezentaciju na Eurobasketu.
Prvenstvo je već završeno za Bogdana Bogdanovića, a večerašnju utakmicu protiv Turske propustiće i Tristan Vukčević zbog povrede zadnje lože.
Tristan je doživeo istu povredu kao i Bogdan Bogdanović, pa su velike šanse da ostanemo i bez njega do kraja Evropskog prvenstva, što je težak udarac za naš tim.
Kako se povredio Bogdan?
Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.
Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.
Bogdanović je tako na Evropskom prvenstvu odigrao samo utakmicu protiv Estonije na kojoj je zabeležio 11 poena uz sedam asistencija, kao i poluvreme protiv Portugala gde je upisao sedam koševa.
Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.
