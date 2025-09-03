Slušaj vest

Ovo nikako ne valja. Iz Rige nam stižu katastrofalne vesti, usledio je još jedan udarac za našu reprezentaciju na Eurobasketu.

Prvenstvo je već završeno za Bogdana Bogdanovića, a večerašnju utakmicu protiv Turske propustiće i Tristan Vukčević zbog povrede zadnje lože.

Tristan je doživeo istu povredu kao i Bogdan Bogdanović, pa su velike šanse da ostanemo i bez njega do kraja Evropskog prvenstva, što je težak udarac za naš tim.

Kako se povredio Bogdan?

Bogdanović se povredio u finišu prvog poluvremena utakmice sa Portugalom, koji je naš tim dobio rezultatom 80:69.

Bogdanović se nakon jednog prodora uhvatio za zadnju ložu, a onda je sa bolnom grimasom napustio parket i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Bogdanović je tako na Evropskom prvenstvu odigrao samo utakmicu protiv Estonije na kojoj je zabeležio 11 poena uz sedam asistencija, kao i poluvreme protiv Portugala gde je upisao sedam koševa.

Biće teško u nastavku bez Bogdana, ali nema sumnje da će ovo biti i motiv više sa Jokića i ekipu da donesu radost sebi, navijačima, ali i svom kapitenu.

