Meč poslednjeg, petog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu između Srbije i Turske pratiće preko dve hiljade srpskih navijača.

Nema sumnje da će naši navijači bili pravi vetar u leđa momcima koji će se u duelu protiv Turaka boriti za prvo mesto u grupi A.

Podsetimo, iz Grupe A su se u osminu finala plasirale i selekcije Srbije, Turske i Portugala.

Poznati potencijalni rivali Srbije

Ukoliko Srbija pobedi Tursku u osmini finala će snage odmeriti sa Švedskom, a ako ipak "Orlovi" izađu iz ovog susreta kao poraženi sve zavisi od meča Finske i Nemačke.

Ako Finska dobije Nemce poraženi iz duela Srbije i Turske će u osmini finala igrati protiv Litvanije, a ako Finska izgubi ona čeka Tursku ili Srbiju.

