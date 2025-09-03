Ogromna podrška za srpske "Orlove".
EuroBasket 2025
KURIR NA LICU MESTA! Invazija srpskih navijača: Orlovi u meču protiv Turske imaju ogromnu podršku sa tribina
Foto: Kurir
Meč poslednjeg, petog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu između Srbije i Turske pratiće preko dve hiljade srpskih navijača.
Nema sumnje da će naši navijači bili pravi vetar u leđa momcima koji će se u duelu protiv Turaka boriti za prvo mesto u grupi A.
Podsetimo, iz Grupe A su se u osminu finala plasirale i selekcije Srbije, Turske i Portugala.
Poznati potencijalni rivali Srbije
Ukoliko Srbija pobedi Tursku u osmini finala će snage odmeriti sa Švedskom, a ako ipak "Orlovi" izađu iz ovog susreta kao poraženi sve zavisi od meča Finske i Nemačke.
Ako Finska dobije Nemce poraženi iz duela Srbije i Turske će u osmini finala igrati protiv Litvanije, a ako Finska izgubi ona čeka Tursku ili Srbiju.
