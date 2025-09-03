Slušaj vest

Prvo je Evropsko prvenstvo završeno za Bogdana Bogdanovića, večerašnju utakmicu protiv Turske je propustio Tristan Vukčević, a sa istog meča je "nestao" Aleksa Avramović.

Prema informacijama iz Rige, sprksi košarkaš je povredio stopalo u drugoj četvrtinu i otišao u svlačionicu, i za njim je odmah otišao i doktor reprezentacije Srbije Gaga Radovanović, a do kraja meča se nije vraćao na parket!

Podsetimo, iz Rige su nam neposredno pred utakmicu stigle katastrofalne vesti, usledio je još jedan udarac za našu reprezentaciju na Eurobasketu.

Tristan Vukčević zbog povrede zadnje lože nije mogao večeras da pomogne svojim saigračima, a mi se nadamo da će biti spreman za nastavak Eurobasketa.

Eurobasket 2025, Aleksa Avramović posle pobede nad Letonijom Izvor: Kurir