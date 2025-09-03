Slušaj vest

Selektor Turske nije krio zadovoljstvo posle trijumfa nad Srbijom.

Turska je u derbju grupe A savladala Srbiju 95:90 i tako sa prvog mesta ide u osminu finala.

Nakon utakmice, novinarima se obratio selektor Turske Ergin Ataman:

"Mislim da je ovo bila veoma dobra košarkaška utakmica, visok nivo igre, oba tima su odigrala sa sto posto truda i probali su da zaustave jedni druge i imaju veliki kapacitet što je i donelo mnogo poena. Iskoristili smo veliki broj glavnih igrača i Šengun igrao 39 minuta. Glavni igrači su sve izneli i verujem da smo u poslednjih 4 minuta imali dobru odbranu i pobedili i to nam je donelo veliku pobedu. Kada igrate protiv Srbije, igrate da pobedite i to nam je donelo dosta samopouzdanja. Čestitam igračima na agresivnosti jer su dobili utakmicu", rekao je Ataman i potom istakao da je zadovoljan prikazanom igrom svojih igrača:

"Košarka ima dve strane. Srbija je probala da zatvori reket i fokusirali su se na Šenguna, a mi smo našli način da rotiramo i da kruži lopta pa da šutiramo iz mesta. Performans mojih igrača je bio sjajan. Mislim da smo birali veoma dobre šuteve i da smo ih pogodili".

Ataman je na kraju zvog izlaganja potkačio Janakopulosa.

"Neću da kažem to sada jer smo pobedili Srbiju, rekao sam to na konferenciji pre nego što smo došli u Rigu. Imamo veliki potencijal, radimo dobro, motivisani smo, cilj nam je da osvojimo medalju i idemo korak po korak. Završili smo kao prvi i sada idu nove utakmice od subote. Svaki meč će biti kao finale. Moramo da se odmorimo i zaboravimo ovu utakmicu i da budemo spremni za sledeću utakmicu. Borili smo se, trudili smo se, vi mediji ne volite moje komične stvari, ali Janakopulos kaže da mu je Jokić omiljeni igrač. Ako je gledao ovu utakmicu možda se predomisli i kaže da je to Šengun", zaključio je Ataman.

Rival Turcima će biti Švedska, a ta utakmica je na programu u subotu od 11 časova.

Srbija će od 20.45 igrati protiv Finske.