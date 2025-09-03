Vukčević je doživeo povredu zadnje lože na poslednjem treningu pred meč sa Turskom
EuroBasket 2025
SAZNAJEMO: Ovo je stanje povrede Tristana Vukčevića
Košarkaška reprezentacija Srbije igrala je derbi grupe A protiv Turske sa samo deset igrača.
Od ranije je bilo poznato da je kapiten Bogdan Bogdanović završio učešće na Eurobasketu, a pred duel sa Turcima iznenada je izostao i Tristan Vukčević.
Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vukčević je doživeo povredu zadnje lože na poslednjem treningu pred meč sa Turskom, pa ga nije bilo u timu.
Kako Kurir saznaje, Vukčević nije doživeo težu povredu. Košarkaš Srbije je obavio detaljne lekarske preglede, a snimci su pokazali da nema rupture mišića, što znače da će biti na raspolaganju selektoru Svetislavu Pešiću u nastavku Eurobasketa.
