Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije igrala je derbi grupe A protiv Turske sa samo deset igrača.

Od ranije je bilo poznato da je kapiten Bogdan Bogdanović završio učešće na Eurobasketu, a pred duel sa Turcima iznenada je izostao i Tristan Vukčević.

Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Vukčević je doživeo povredu zadnje lože na poslednjem treningu pred meč sa Turskom, pa ga nije bilo u timu.

Kako Kurir saznaje, Vukčević nije doživeo težu povredu. Košarkaš Srbije je obavio detaljne lekarske preglede, a snimci su pokazali da nema rupture mišića, što znače da će biti na raspolaganju selektoru Svetislavu Pešiću u nastavku Eurobasketa.

Ne propustiteEuroBasket 2025PEŠIĆ I MICIĆ NA UDARU NAVIJAČA: Srbija izgubila od Turske, a na društvenim mrežama znaju u čemu je problem
Vasilije Micić i Svetislav Pešić
EuroBasket 2025UŽIVO KONFERENCIJA SVETISLAVA PEŠIĆA! Selektor Srbije se obraća posle poraza od Turske!
Svetislav Pešić
EuroBasket 2025KURIR NA LICU MESTA! Invazija srpskih navijača: Orlovi u meču protiv Turske imaju ogromnu podršku sa tribina
Navijači Srbije, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025DESETKOVANA SRBIJA IZGUBILA OD TURSKE: Orlovi idu na Finsku u osmini finala Eurobasketa
Srbija - Turska, Eurobasket 2025

Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska Izvor: Arena 1 Premium