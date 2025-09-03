Slušaj vest

Nemačku je do pobede vodio Franc Vagner sa 23 poena i sedam skokova, Denis Šruder je postigao 16 poena, uz devet asistencija i sedam uhvaćenih lopti, dok je Johanes Timan dodao 12 poena, uz sedam skokova.

Najefikasniji u selekciji Finske bio je Oliver Nkamhua sa 16 poena, uz 11 uhvaćenih lopti, a Lauri Markanen je upisao 11 poena i devet skokova.

Nemačka je u grupnu fazu završila na prvom mestu sa svih pet pobeda, Litvanija je druga sa četiri pobede i jednim porazom, Finska je zauzela treće mesto sa skorom 3/2, a poslednji učesnik osmine finala iz ove grupe je selekcija Švedske sa jednom pobedom i četiri poraza.

Takmičenje su završile selekcije Crne Gore i Velike Britanije.

Nemačka će u osmini finala igrati protiv selekcije Portugala, dok Finska čeka poraženog iz meča Grupe A između Srbije i Turske.

