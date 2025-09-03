UF, OVO JE BAŠ BOLELO! MICIĆ DOBIO OZBILJAN UDARAC U LICE! Košarkaš Turske ga žestoko udario, ovo se nije videlo u prenosu! Pogledajte užasnu scenu! VIDEO
Plejmejker Srbije Vasilije Micić doživeo je na večerašnjoj utakmici protiv Turske jak udarac u lice.
Njega je u jednom momentu košarkaš Turske Šehmus Hazer snažno udario u lice, a na prvu se nije videlo koliko je to bilo zapravo ozbiljno.
Proslavljeni košarkaš se zbog bolaodmah uhvatio za lice i prema njegovom grimasi lako se moglo zaključiti da mu uopšte nije bilo prijatno, a kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
Prvo je Evropsko prvenstvo završeno za Bogdana Bogdanovića, večerašnju utakmicu protiv Turske je propustio Tristan Vukčević, a sa istog meča je "nestao" Aleksa Avramović.
Prema informacijama iz Rige, sprksi košarkaš je povredio stopalo u drugoj četvrtinu i otišao u svlačionicu, i za njim je odmah otišao i doktor reprezentacije Srbije Gaga Radovanović, a do kraja meča se nije vraćao na parket!