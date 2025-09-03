Slušaj vest

Košarkaši Srbije poraženi su u Rigi od selekcije Turske sa 90:95 (18:19, 31:27, 24:28, 17:21), u utakmici poslednjeg, petog kola Grupe A na Evropskom prvenstvu.

Turska je grupnu fazu završila na prvom mestu sa svih pet pobeda, Srbija je druga sa skorom 4/1, a u osminu finala iz ove grupe idu i selekcije Letonije (3/2) i Portugala (2/3).

Srbija će u osmini finala Evropskog prvenstva u subotu, 6. septembra, igrati protiv Finske, dok se Turska sastaje sa Švedskom. Preostala dva poznata para osmine finala su: Nemačka - Portugal, Litvanija - Letonija.

MORAMO TEŽIM PUTEM

Sada je poznat put Orlova do eventualnog finala i borbe za zlatnu medalju, a on nije nimalo lak.

Srbija je nakon poraza od Turske premeštena u donji deo kostura, gde će se u osmini finala sastati sa Finskom koja je posle ubedljivog poraza od Nemačke zauzmaju treće mesto Grupe B.

Ako izabranici Svetislava Pešić pobede Finsku, u četvrtfinalu ih očekuje pobednik grupe D ili četvrti iz grupe C. Za sada nije poznato ko bi to mogao da bude, a sve će biti mnogo jasnije u četvrtak kada su na programu mečevi ovih grupa.

Što se tiče polufinala, Nemačka je tim koji bi mogao da bude mogući rival.

