IDEALAN TERMIN: Poznato je kad Srbija igra protiv Finske osminu finala na Eurobasketu
Košarkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu protiv Finske utakmicu osmine finala na Evropskom prvenstvu.
Srbija je posle poraza od Turske zauzela drugo mesto u grupi A, dok je Finska bila treća u grupi B.
Ta utakmica je na programu u subotu od 20.45 časova.
Subotnji program otvaraju Turska i Švedska od 11 časova. Sledi duel Nemačke i Portugala od 14.15 časova, a Litvanija i Letonija igraju od 17.30.
Preostale četiri utakmice osmine finala igraće se dan kasnije.
