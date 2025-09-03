Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije igraće u subotu protiv Finske utakmicu osmine finala na Evropskom prvenstvu.

Srbija je posle poraza od Turske zauzela drugo mesto u grupi A, dok je Finska bila treća u grupi B.

Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ta utakmica je na programu u subotu od 20.45 časova.

Subotnji program otvaraju Turska i Švedska od 11 časova. Sledi duel Nemačke i Portugala od 14.15 časova, a Litvanija i Letonija igraju od 17.30.

Preostale četiri utakmice osmine finala igraće se dan kasnije.

