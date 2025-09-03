CELA SRBIJA JE OVO ČEKALA DA ČUJE! Pešić progovorio o Tristanu Vukčeviću i Aleksi Avramoviću: "Najviše nas je poremetilo..."
Košarkaška reprezentacija Srbije suočava se sa ozbiljnim problemama na Evropskom prvenstvu.
Eurobasket je uveliko gotov za kapitena Bogdana Bogdanovića, pred današnji meč sa Turskom otpao je Tristan Vukčević, a u svlačionicu je usred meča otišao i Aleksa Avramović.
Nakon poraza od Turske, selektor Srbije je pričao o brojnim temama, a ono što najviše zanima celu Srbiju jeste stanje Tristana i Alekse.
- Imali smo, ne bih da tražim razloge, ali imali smo probleme sa povredama. Tristan nije mogao da igra, a na ovom nivou, sa ovako puno energije kad se igra, znači svako, dva, tri minuta, sve znači. Nije opasna povreda, biće spreman za dva, tri dana. Najviše nas je poremetilo što je Aleksa Avramović povredio petu, to je bilo jako bolno, nije mogao da nastavi. Sada imamo dva dana pauze, malo ćemo se oporaviti fizički, radićemo na unapređenju igre i spremaćemo se za meč sa Finskom - rekao je Pešić između ostalog.
Podsetimo, Srbija je zauzela drugo mesto i u subotu će igrati protiv Finske u osmini finala.