- Imali smo, ne bih da tražim razloge, ali imali smo probleme sa povredama. Tristan nije mogao da igra, a na ovom nivou, sa ovako puno energije kad se igra, znači svako, dva, tri minuta, sve znači. Nije opasna povreda, biće spreman za dva, tri dana. Najviše nas je poremetilo što je Aleksa Avramović povredio petu, to je bilo jako bolno, nije mogao da nastavi. Sada imamo dva dana pauze, malo ćemo se oporaviti fizički, radićemo na unapređenju igre i spremaćemo se za meč sa Finskom - rekao je Pešić između ostalog.