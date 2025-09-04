Slušaj vest

Košarkaši Turske savladali su Srbiju u ključnoj borbi za prvo mesto u A grupi na Evropskom prvenstvu i tako obezbedili sebi lakši put u eliminacionoj fazi.

Jedan od najzaslužnijih za trijumf Turske u spektakularnom meču koji je sinoć odigran u Rigi bio je iskusni as Efesa Šejn Larkin, koji je meč završio sa 23 poena i devet asistencija.

Blistao je Larkin posle velikog trijumfa svog tima.

"Bila je ovo odlična utakmica sa obe strane. Ovo je susret koji smo posebno očekivali. Srbija je dugo zajedno, imaju uspehe i to što smo pokazali da smo bolji od njih je velika injekcija samopouzdanja. Međutim, ovde smo da uzmemo medalju. Imamo još dosta toga da uradimo. Uživaćemo večeras, a onda ćemo se fokusirati na dalje", rekao je iskusni as.

Prokomentarisao je Šejn i okršaj svog saigrača Alperena Šenguna sa najboljim igračem sveta Nikolom Jokićem. Na pitanje "Šengun kao 'bejbi Jokić'" dao je zanimljiv odgovor.

"Izazovno pitanje. Možete da vidite sličnosti u njihovoj igri. Vrlo je talentovan, nebo je granica za njega. Nastaviće da bude sve bolji i bolji. Dokazao je da može da napravi iskorak na ovom prvenstvu. Taj nadimak mu je pristajao pre nekoliko godina, ali sada je mnogo bolji nego što je bio".

Istakao je Larkin da mu je ovo jedna od najdražih pobeda u karijeri.

"Ovo je jedna od najboljih utakmica čiji sam deo bio u karijeri. Mnogo NBA igrača i duel je bio dramatičan. Međutim, bio sam i u NBA, u finalu Evrolige… Biće ovo okršaj za pamćenje svakako".

