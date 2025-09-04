Slušaj vest

Velika euforija vlada u Turskoj nakon trijmufa njihove reprezentacije nad Srbijom u poslednjem kolu grupne faze Evropskog prvenstva.

Podsetimo, košarkaši Turske savladali su našu reprezentaciju u ključnoj borbi za prvo mesto u A grupi na Eurobasketu i tako obezbedili sebi lakši put u nokaut fazi turnira.

Slavila je Turska posle neizvesne završnice rezultatom 95:90, a jedan od junaka pobede bio je NBA as Alperen Šengun, koji je blistao na ovom meču.

Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Popularni "Bejbi Jokić" je utakmicu završio sa 28 poena, 13 skokova i osam asistencija. Imao je bolji učinak od našeg Nikole Jokića (22 poena, devet skokova i četiri asistencije), pa su Turci iskoristili priliku da "pecnu" najboljeg košarkaša na planeti.

Napravili su karikaturu na kojoj Šengun u naručju kao bebu drži Nikolu Jokića, koji ima tužan izraz na licu, uz komentar:

"Ko je beba Jokić?" aludirali su na nadimak turskog centra.

Nadamo se da će Nikola u nastavku turnira imati priliku da im odgovori u svom prepoznatiljivom stilu.

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025JOKIĆ BRUTALNIM ZAKUCAVANJEM USIJAO ATMOSFERU U HALI: Pogledajte kako je Somborac "stavio na poster" Džedija Osmana
Nikola Jokić
EuroBasket 2025OGLASIO SE BOGDAN: Srbija poražena od Turske, a Bogdanović je za saigrače imao moćnu poruku
Bogdan Bogdanović protiv Portugala u dresu Srbije
EuroBasket 2025ATAMAN POSLE POBEDE NAD SRBIJOM PECNUO JANAKOPULOSA ZBOG JOKIĆA: "Možda se predomisli i kaže da je to Šengun"
turkey-serbia-47871.JPG
EuroBasket 2025CELA SRBIJA JE OVO ČEKALA DA ČUJE! Pešić progovorio o Tristanu Vukčeviću i Aleksi Avramoviću: "Najviše nas je poremetilo..."
Svetislav Pešić Košarkaška reprezentacija Srbije Eurobasket 2025

Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska Izvor: Arena 1 Premium