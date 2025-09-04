Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u osmini finala Eurobasketa odmeriće snage sa selekcijom Finske.

Srbija je grupnu fazu Evropskog prvenstva završila na drugom mestu, pošto je u direktnom okršaju za lidersku poziciju u A grupi doživela poraz od reprezentacije Turske (90:95).

Orlovi će tako u osmini finala odmeriti snage sa trećeplasiranom ekipom iz B grupe, a to je neugodna selekcija Finske.

Naredni rival Srbije jednim krajnje bizarnim ritualom privukao je veliku pažnju javnosti. Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se može videti kako se košarkaši Finske međusobno motivišu pred meč.

Verovali ili ne, to čine lupajući jedni drugima šamare!

Na snimku koji je zapalio društvene mreže može se videti kako Jakob Grandison prilazi svakom od saigrača i zadaje i prima šamar, dok ostali skaču i uliču!

Pogledajte ovaj nesvakidašnji ritual:

