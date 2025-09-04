DA LI JE MOGUĆE?!

DA LI JE MOGUĆE?!

Slušaj vest

Srbija je u poslednjem 5. kolu grupe A izgubila od Turske rezultatom 90:95 (18:19, 31:27, 24:28, 17:21).

Borili su se naši momci kao lavovi, ali su morali da polože oružje pred raspoloženim Turcima. Nekoliko faktora odlučilo je ovaj veoma neizvestan meč, a podatak koji je sve bacio u nevericu vezan je za Nikolu Jokića.

1/9 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Najbolji igrač planete susret je završio sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, vodio je veliku borbu pod obručima i pretrpeo ozbiljne batine, a, verovali ili ne, nije izveo nijedno slobodno bacanje!

Foto: Printscreen

Sudije jesu pustile malo grublju igru, ali baš nijedno bacanje za Jokića... Stvarno frapantan podatak...

Posle ovog poraza, Srbija je zauzela drugo mesto i u subotu će igrati protiv Finske u osmini finala (20.45).

Turska kao prvoplasirana ekipa ide na Švedsku u osmini finala (11.00).

BONUS VIDEO: