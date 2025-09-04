Slušaj vest

Reprezentacija Srbije doživela je prvi poraz na Evropskom prvenstvu u Letoniji.

Srbija je u poslednjem 5. kolu grupe A izgubila od Turske rezultatom 90:95 (18:19, 31:27, 24:28, 17:21).

Borili su se naši momci kao lavovi, ali su morali da polože oružje pred raspoloženim Turcima. Nekoliko faktora odlučilo je ovaj veoma neizvestan meč, a podatak koji je sve bacio u nevericu vezan je za Nikolu Jokića.

Nikola Jokić na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Najbolji igrač planete susret je završio sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, vodio je veliku borbu pod obručima i pretrpeo ozbiljne batine, a, verovali ili ne, nije izveo nijedno slobodno bacanje!

Jokic.jpg
Foto: Printscreen

Sudije jesu pustile malo grublju igru, ali baš nijedno bacanje za Jokića... Stvarno frapantan podatak...

Posle ovog poraza, Srbija je zauzela drugo mesto i u subotu će igrati protiv Finske u osmini finala (20.45).

Turska kao prvoplasirana ekipa ide na Švedsku u osmini finala (11.00).

Ne propustiteEuroBasket 2025TURCI BRUTALNO PROZVALI JOKIĆA! Napravili sramnu karikaturu Srbina sa Šengunom, pa žestoko "pecnuli" Somborca: Ko je beba?!
Nikola Jokić, Alperen Šengun
EuroBasket 2025JOKIĆ BRUTALNIM ZAKUCAVANJEM USIJAO ATMOSFERU U HALI: Pogledajte kako je Somborac "stavio na poster" Džedija Osmana
Nikola Jokić
Košarka"SRBIJA ĆE VEČERAS BITI NA VIŠEM NIVOU - ALI NEĆE SVAKI IIGRAČ DOBITI ŠANSU" Jokić i "Bejbi Jokić" oči u oči: Da li će turski reprezentativac doskočiti idolu?
Alperen Šengun, Nikola Jokić, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025ERGINA ATAMANA PITALI ZA NIKOLU JOKIĆA: Selektor Turske bez dlake na jeziku uoči okršaja sa Srbijom!
Ergin Ataman na klupi Turske

 BONUS VIDEO:

Povreda Alekse Avramovića na Eurobasketu Izvor: ArenaSport