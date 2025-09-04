ISPLIVAO FRAPANTAN PODATAK VEZAN ZA NIKOLU JOKIĆA! Ne pamtimo kada se ovako nešto desilo: Turci ga tukli čitav meč, a sudije... Neverovatno!
Srbija je u poslednjem 5. kolu grupe A izgubila od Turske rezultatom 90:95 (18:19, 31:27, 24:28, 17:21).
Borili su se naši momci kao lavovi, ali su morali da polože oružje pred raspoloženim Turcima. Nekoliko faktora odlučilo je ovaj veoma neizvestan meč, a podatak koji je sve bacio u nevericu vezan je za Nikolu Jokića.
Najbolji igrač planete susret je završio sa 22 poena, devet skokova i četiri asistencije, vodio je veliku borbu pod obručima i pretrpeo ozbiljne batine, a, verovali ili ne, nije izveo nijedno slobodno bacanje!
Sudije jesu pustile malo grublju igru, ali baš nijedno bacanje za Jokića... Stvarno frapantan podatak...
Posle ovog poraza, Srbija je zauzela drugo mesto i u subotu će igrati protiv Finske u osmini finala (20.45).
Turska kao prvoplasirana ekipa ide na Švedsku u osmini finala (11.00).
