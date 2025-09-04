Slušaj vest

Reprezentativac Nemačke i košarkaš Partizana, Isak Bonga, bio je izuzetno zadovoljan svojom partijom protiv selekcije Finske.

Nemačka je u poslednjem kolu grupne faze savladala u Tampereu domaćina Finsku rezultatom 91:61 i tako osigurala prvo mesto u B grupi na Eurobasketu.

Najbolji igrač Finske, Lauri Markanen, koji je na ovom Eurobasketu imao i +40 partiju, bio je neprepoznatiljiv na ovom meču - ubacio je samo 11 poena uz očajan šut iz igre 4/15. Glavni krivac za to je upravo Bonga, koji je dobio ulogu da čuva najboljeg igrača Finske.

"Zaključao" je krilni igrač Partizana u potpunosti Markanena, a posle meča imao je i brutalnu poruku za NBA zvezdu.

"Kada ode kući, nadam se da će imati noćne more od mene. Nadam se kad sanja, da će sanjati mene", poručio je Bonga.

Bonga je meč završio sa sedam poena, dva skoka, dve asistencije, dve blokade i čak četiri ukradene lopte.

Kurir sport

