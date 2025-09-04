ATAMAN CELE NOĆI SLAVIO POBEDU NAD SRBIJOM! Trener Turske u transu na ulicama Rige (VIDEO)
Ergin Ataman znao je da proslavi pobedu njegove reprezentacije nad Srbijom 95:90 u poslednjem kolu grupne faze Eurobasketa. Selektor Turske je zajedno sa saradnicima otišao u jedan restoran u Rigi i do duboko u noć slavio veliku pobedu.
Ataman je nazdravljao i sa Deniz Akjol, poznatom turskom sportskom novinarkom, koja je takođe bila u njegovom društvu. Naravno, posle je usledilo i slikanje sa fanovima u kasnim satima…
Pogledajte Atamana prethodne noći u Rigi:
Atamanovu Tursku u nastavku takmičenja prvo čeka meč protiv Švedske. Za očekivati je da bez problema preskoče tu prepreku i dođu do borbe za medalje. Turska je pokazala, uz Nemačku, najviše do sada na šampionatu, pa ih svi već vide u samoj završnici...
Videćemo kako će Turci izgledati u mečevima gde nema popravnog.
