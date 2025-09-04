Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Turske obezbedila je prvo mesto u A grupi na Eurobasketu, pošto je posle neizvesne završnice savladala Srbiju u poslednjem kolu grupne faze.

Igrače turskog tima prilično je ponela velika pobeda nad Srbijom. Posle meča Larkin je izjavio da je njegova ekipa pokazala da je bolja od naše selekcije, a sličnu izjavu imao je i njegov saigrač Furkan Korkmaz.

Na pitanje ko je veći favorit za zlato - Turska ili Srbija, bivši NBA as kao iz topa je odgovorio:

"Naravno da ću reći Turska. Ali, moramo da budemo smireni i igramo našu igri. Zato smo ovde – da osvojimo prvenstvo".

Bio je presrećan zbog trimfa nad našom selekcijom Korkmaz.

"Osećam se sjajno! I dalje je u pitanju bila grupna faza, ali važno je pobediti i pre svega sam srećan jer smo igrali zasta kvalitetnu i dobru košarku. Rekli su mi da smo dali 18 trojki iz 31 pokušaja, to je zaista mnogo. Igramo fenomenalnu košarku, delimo loptu i imamo talentovanu grupu igrača. Sada moraju da nas poštuju više nego ikad, ali isto tako i mi moramo da poštujemo sebe, da nastavimo da igramo ovako".

