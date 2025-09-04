Slušaj vest

Foto: Kurir

Srbija je izgubila od Turske u poslednjem meču grupne faze Eurobasketa (95:90), ali je mnoge uplašila povreda Alekse Avramovića.

U četvrtak ujutru obavljeni su hitni pregledi koji su doneli dobre vesti - Aleksa Avramović igraće za Srbiju u nastavku Eurobasketa jer povreda nije ozbiljnije prirode!

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025

Ove vesti, za RTS, potvrdio je i prvi čovek KSS, Nebojša Čović.

- Avramović je upravo došao sa pregleda i biće sve u redu. Što se tiče Tristana Vukčevića, on će takođe biti u redu i nadam se da će nas zaobići povrede - istakao je Čović.

Ovo su zaista sjajne vesti za čitavu Srbiju koja je bila u strahu zbog Aleksine povrede. Sada je vreme da se reprezentativci lepo nameste za Finsku i krenu korak, po korak, ka medalji na Eurobasketu.

