Povreda Alekse Avramovića, na svu sreću, nije ozbiljnije prirode
OVO SMO SVI ČEKALI
STIGLE NOVE INFORMACIJE O STANJU POVREDE AVRAMOVIĆA! Aleksa bio na hitnom pregledu, evo šta su lekari rekli! Poznato da li će igrati u daljem toku Eurobasketa!
Foto: Kurir
Srbija je izgubila od Turske u poslednjem meču grupne faze Eurobasketa (95:90), ali je mnoge uplašila povreda Alekse Avramovića.
U četvrtak ujutru obavljeni su hitni pregledi koji su doneli dobre vesti - Aleksa Avramović igraće za Srbiju u nastavku Eurobasketa jer povreda nije ozbiljnije prirode!
Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Ove vesti, za RTS, potvrdio je i prvi čovek KSS, Nebojša Čović.
- Avramović je upravo došao sa pregleda i biće sve u redu. Što se tiče Tristana Vukčevića, on će takođe biti u redu i nadam se da će nas zaobići povrede - istakao je Čović.
Ovo su zaista sjajne vesti za čitavu Srbiju koja je bila u strahu zbog Aleksine povrede. Sada je vreme da se reprezentativci lepo nameste za Finsku i krenu korak, po korak, ka medalji na Eurobasketu.
