Reprezentacija Srbije je poražena od Turske, ali na ovoj utakmici imali smo prilike da vidimo i dosta dobrih stvari u igri državnog tima. Ako znamo sa kakvim se sve problemima suočio selektor Pešić, a da nam je pritom rival selekcija koja igra na vrhunskom nivou... Ne možemo previše da zamerimo našim košarkašima i stručnom štabu.

Krenućemo od pozitivnih stvari u igri: ogromna želja, disciplina na obe strane terena, jako dobra rešenja u napadu i odlični procenti (67 odsto za dva, 42 odsto za tri). Bez obzira na poraz ovo je bila naša najbolja utakmica u grupnoj fazi.

Tu dolazimo do jednog osetljivog pitanja: ako smo igrali dobro, a izgubili... Da, možemo potpuno da pričamo i kažemo: nismo više favoriti i promenile su se okolnosti. Bez jednog igrača, pa makar to bio i kapiten – možemo, ali kada se na to nadoveže izostanak još dva ili tri igrača, to je definitivno nešto protiv čega ne možemo.

Uz sve te okolnosti, neki detalji na meču protiv Turske su morali da budu bolji.

Odbrana od šuta za tri poena rivala. Gde su faulovi nad Larkinom? Posebno u situaciji kada se pušta toliko gruba igra… Morali smo da fantastičnog beka Turske mnogo jače i grublje čuvamo. Marinković je to sjajno radio, bilo je potrebno da i da ostali isprate ili da Vanja provede više vremena u toj ulozi.

Ofanzivni skok posle slobodnih bacanja. Na prvi pogled sitan detalj, ali… Kada vam rival uzme na ovaj način četiri lopte u poslednja tri minuta. A, pritom imamo utakmicu na “jednu loptu”. Jasno je o kolikom kiksu se radi.

Vasa Micić – Stefan Jović. Kapiten je bio fantastičan i trebalo je da bude na terenu u poslednja tri minuta. Da je Vasa na svom maksimum, onda ne bi ovde bilo dileme, ali u ovoj situaciji – Stefan je morao da bude među pet odabranih.

Kada vidimo tendenciju na takmičenju, a to je maksimalno gruba odbrana, na ivici “ragbija”, potrebno je da to uvažimo i da se prilagodimo. Uz obavezan momenat: da uzvratimo na isti način.

