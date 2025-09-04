Slušaj vest
Košarkaši Srbije izgubili su od reprezentacije Turske meč poslednjeg kola Grupe A rezultatom 95:90 i tako zauzeli drugo mesto na tabeli.

Posle izuzetno napornog meča, selektor Svetislav Pešić odlučio je da otkaže trening koji je planiran za 14.50 časova.

Ovu odluku selektor je doneo u saradnji sa svojim stručnim štabom, jer je procenjeno da je našim reprezentivcima nephodan odmor - igrači moraju da predahnu i napune baterije za važne izazove koji ih očekuju.

Utakmica sa Turskom završena je kasno sinoć, a potrošnja je bila ogromna. Selektor nije mogao da računa na Tristana Vukčevića, a u finišu prvog poluvremena povredio se i Aleksa Avramović pa je naš tim praktično bio desetkovan na ovom meču.

U dvoranu će danas samo ići samo Vasilije Micić koji još uvek pokušava da pronađe pravu formu, pa će odraditi šuterski trening.

Srbija u osmini finala igra protiv selekcije Finske, a meč je na programu u subotu od 20.45. Dakle, Orlovi će imati dva dana da se odmore, zaleče povrede i pripreme za okršaj sa neugodnim protivnikom.

