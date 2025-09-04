SRBIJA U ČETVRTFINALU IDE NA IZRAEL ILI GRUZIJU? Sve je jasno: Upali smo u lakši deo "kostura"... Detaljna analiza - evo ko čeka Orlove!
Večeras će sve da bude poznato, ali donosimo vam detaljne kalkulacije za "kostur" do kraja Eurobasketa, a posebno četvrtfinalni meč koji je na programu 10. septembra.
U četvrtfinalu boljeg iz meča Srbija – Finska čeka pobednik duela "D1" i "C4". Koje će to selekcije da budu?
Iz grupe "D" čekamo prvoplasiranu selekciju.
Izrael će obezbediti prvo mesto u grupi ako pobedi Sloveniju. To je realan rasplet situacije, obzirom da su Izraelci na papiru bolji tim. Opcija b je da tu budu Francuzi. Da bi se to dogodilo potrebno je da oni pobede Island, a da Slovenija bude bolja od Izraela. Poljska samo u teoriji može do prvog mesta, jer je njima za to neophodno da Island pobedi Francusku, pa o toj opciji nećemo ni da previše pišemo.
Dakle, iz ove grupe tu su Izreal ili Francuska.
Što se grupe "C" tiče su pratimo poziciju broj četiri. Njoj su najbliži Španija ili Gruzija. Španija je četvrta ako Gruzija pobedi BiH, a Španci izgube od Grčke. Čini se realan scenario. Opcija b, ako BiH pobedi Gruziju, a Španija izgubi od Grčke - pozicija četiri je rezervisana za Gruziju.
Opcija c, ako pobede BiH i Španija, tada selekcija iz našeg komšiluka prolazi kao četvrtoplasirana (osim ako Španija ne trijumfuje sa 15 ili više razlike, tada je Grčka na 4. mestu).
Polufinale? Iako je daleko - Nemci su tu, oni su u našem delu žreba, ali Turci, Letonci, Litvanci - nisu. I to je izuzetno dobro. Sva je prilika da će i Grci u drugi deo "kostura", a vrlo moguće i Francuzi!
