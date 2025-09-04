Slušaj vest

Foto: Kurir

Večeras će sve da bude poznato, ali donosimo vam detaljne kalkulacije za "kostur" do kraja Eurobasketa, a posebno četvrtfinalni meč koji je na programu 10. septembra.

U četvrtfinalu boljeg iz meča Srbija – Finska čeka pobednik duela "D1" i "C4". Koje će to selekcije da budu?

Iz grupe "D" čekamo prvoplasiranu selekciju.

Izrael će obezbediti prvo mesto u grupi ako pobedi Sloveniju. To je realan rasplet situacije, obzirom da su Izraelci na papiru bolji tim. Opcija b je da tu budu Francuzi. Da bi se to dogodilo potrebno je da oni pobede Island, a da Slovenija bude bolja od Izraela. Poljska samo u teoriji može do prvog mesta, jer je njima za to neophodno da Island pobedi Francusku, pa o toj opciji nećemo ni da previše pišemo.

1/15 Vidi galeriju Srbija - Turska, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dakle, iz ove grupe tu su Izreal ili Francuska.

Što se grupe "C" tiče su pratimo poziciju broj četiri. Njoj su najbliži Španija ili Gruzija. Španija je četvrta ako Gruzija pobedi BiH, a Španci izgube od Grčke. Čini se realan scenario. Opcija b, ako BiH pobedi Gruziju, a Španija izgubi od Grčke - pozicija četiri je rezervisana za Gruziju.

Opcija c, ako pobede BiH i Španija, tada selekcija iz našeg komšiluka prolazi kao četvrtoplasirana (osim ako Španija ne trijumfuje sa 15 ili više razlike, tada je Grčka na 4. mestu).

Polufinale? Iako je daleko - Nemci su tu, oni su u našem delu žreba, ali Turci, Letonci, Litvanci - nisu. I to je izuzetno dobro. Sva je prilika da će i Grci u drugi deo "kostura", a vrlo moguće i Francuzi!

Šta vi mislite, dokle će Srbija stići na Eurobasketu? Pišite nam u komentarima...

BONUS VIDEO: