Srbija je kasno sinoć završila meč sa Turskom na kom je potrošnja bila ogromna, selektor Svetislav Pešić procenio je da je igračima neophodan odmor, pa je otkazao trening.

S druge strane, Finci su zbog putovanja rešili da danas ne treniraju. Za razliku od Srbije, koja je od samog starta prvenstva smeštena u Rigi, Finci su u grupnoj fazi bili domaćini u Tampereu, pa ih očekuje putovanje do glavnog grada Letonije. Zbog toga su odlučili da otkažu trening koji je bio zakazan za 19.30 časova po našem vremenu.