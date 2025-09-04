I RIVAL SRBIJE OTKAZAO TRENING! Poznat i razlog za ovakvu odluku!
Košarkaška reprezentacija Finske otkazala je današnji trening u Rigi.
Srbija i Finska odmeriće snage u subotu (20.45) u osmini finala Eurobasketa, a oba tima rešila su preskoče planirane treninge.
Srbija je kasno sinoć završila meč sa Turskom na kom je potrošnja bila ogromna, selektor Svetislav Pešić procenio je da je igračima neophodan odmor, pa je otkazao trening.
S druge strane, Finci su zbog putovanja rešili da danas ne treniraju. Za razliku od Srbije, koja je od samog starta prvenstva smeštena u Rigi, Finci su u grupnoj fazi bili domaćini u Tampereu, pa ih očekuje putovanje do glavnog grada Letonije. Zbog toga su odlučili da otkažu trening koji je bio zakazan za 19.30 časova po našem vremenu.
FIBA je obavestila javnost da su treninge otkazali i Portugal i Turska.
Kurir sport