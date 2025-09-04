Slušaj vest

Francuzi su u 5. rundi D grupe ubedljivo savladali selekciju Islanda rezultatom 114:74 i sada sa nestrpljenjem čekaju ishod meča između Slovenije i Izraela, kako bi saznali sa koje pozicije idu u nokaut fazu Evropskog prvenstva.

Francuska - Island Eurobasket 2025 Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP / Profimedia

Ukoliko Izrael opravda ulogu favorita i savlada Sloveniju, Francuska će zauzeti drugom mesto u izuzetno zanimljivoj grupi D. Međutim, ukoliko Luka Dončić i ekipa iznenade Izraelce, Francuzi će najverovatnije sa liderske pozicije ući u eliminacionu fazu takmičenja.

Kalkulacije

Okršaj između Slovenije i Izraela pomno će pratiti i Orlovi, jer će u slučaju trijumfa nad Finskom pobednik grupe D najverovatnije biti rival našoj reprezentaciji u četvrtfinalu Eurobasketa.

Iako je Luka Dončić miljenik brojnih navijača Srbiji, danas će sigurno navijati protiv njega, jer je Izrael svakako poželjniji rival u četvrtfinalu od vicešampiona Olimpijskih igara.

