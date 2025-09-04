Slušaj vest

Luka Dončić apsolutno je prva zvezda košarkaške reprezentacije Slovenije na Eurobasketu 2025 i igra ove selekcije umnogome zavisi od njegovog raspoloženja.

Dončić je poznat po koševima koje daje iz nemogućih pozicija, a jedan takav desio se posle treninga Slovenije. Luka je nosio ranac na leđima, a saigrač Alen Omić rekao je da ne može da pogodi iz pozicije iz koje bi zaista retko ko mogao.

Pala je opklada, Dončić je rekao da Omić mora da uradi 50 sklekova ukoliko pogodi, izbacio je loptu i... Magija!

Opklada Luke Dončića i Alena Omića Foto: Printscreen / Instagram edinenciklopedija

Ušla je kao kap, a Alen Omić naučio je da se sa Lukom Dončićem ne bi trebalo igrati!

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Ataman u gradu slavi pobedu nad Srbijom Izvor: Kurir sport