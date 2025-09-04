Slušaj vest

Poraz Srbije koji važi za glavnog favorita odjeknuo je Evropom, a nisu ostali ravnodušni nemački mediji.

Naime Nemačka je uz Srbiju glavni favorit za najsjajnije odličje, a poraz Srbije znači da ćemo potencijalni duel ove dve ekipe gledati već u polufinalu, a ne kao što svi očekivali u velikom finalu.

U pobedničkom timu Turske, zablistala su dva igrača, piše nemački portal "Sport1."

"Mladi as Alperen Šengun iz NBA kluba Hjuston Rokets (28 poena, 13 skokova, osam asistencija) i naturalizovani Amerikanac Šejn Larkin (23 poena) poveli su Turke do pobede u duelu dve do sada neporažene ekipe. Nikola Jokić je s 22 poena i devet skokova za malo propustio da ostvari dabl-dabl – za razliku od Šenguna."

Duel dve super-zvezde očekivao se s nestrpljenjem, a na kraju je jasno pripao Šengunu, piše Sport1:

"Mini-Jokić, kako Turčina zovu mnogi navijači i stručnjaci, stalno je napadao velikog originala i uvek iznova otkrivao slabosti u srpskoj odbrani. Dvoranom su se stalno orili povici ’MVP, MVP’ – ali ovog puta nisu bili namenjeni Jokiću."

1/13 Vidi galeriju Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

O "malom iznenađenju" u grupi A Evropskog prvenstva u košarci piše i portal "basketball-world.news":

"Sa po četiri pobede iz prva četiri meča, i Turska i glavni favorit prvenstva, Srbija, savršeno su ušle u turnir. Upravo je poslednjeg dana grupne faze u direktnom duelu trebalo da padne odluka o pobedniku grupe. Obe ekipe od samog početka nisu jedna drugoj poklanjale ništa. Ukupno 15 puta se menjalo vođstvo između dva tima, pri čemu je najveća prednost iznosila osam poena za Tursku."

U svakom slučaju, kako piše portal "spox", Srbija je propustila priliku da osvoji prvo mesto u grupi – što nisu naročito dobre vesti za Nemačku.

"U osmini finala Srbi igraju protiv Finske, a Turska će se suočiti sa Švedskom. U mogućem polufinalu favorit za titulu mogao bi da se sastane sa Nemačkom."

Reprezentacija Nemačke je, pobedom nad Finskom 91:61, neporažena završila takmičenje u grupi.

U osmini finala Nemačka u subotu igra protiv Portugalije.