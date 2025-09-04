Slušaj vest

Košarkaši Slovenije savladali su Izrael u utakmici 5. kola grupe D na Evropskom prvenstvu u Katovicama rezultatom 106.96.

Najzaslužniji za veliku pobedu Slovenaca bio je maestralni Luka Dončić sa 37 poena.

Nakon ove utakmice poznat je konačan poredak u grupi D.

Prva je Francuska sa skorom 4-1. Druga Poljska sa 3-1, bez obzira na ishod meča sa Belgijom (20.30). Treća Slovenija ima 3-2, koliko i četvrtoplasirani Izrael, ali su Slovenci ispred upravo zbog ove pobede.

Ovaj rezultat nikako nije dobar za Srbiju, jer to znači da će se Orlovi u potencijalnom četvrtfinalu sastati najverovatnije Francuskom. Francuzi najpre u osmini finala igraju sa četvrtoplasiranim iz grupe C, a rival će se znati posle meča Grčka - Španija (20.30).

Slovenija - Izrael Foto: Printskrin

Podsetimo Srbija se u osmini finala sastaje sa Finskom. A potom najverovatnije sa Francuskom u četvrtfinalu, pa Nemačkom u polufinalu. Teže nije moglo.

Slovenija je meč prelomila u drugoj četvrtini kada je napravila seriju 9:0 i prvi put povela dvocifrenom razlikom, koju su sačuvali i na poluvremenu pri rezultatu 56:43.

Apsolutni lider Slovenije bio je Dončić sa 37 poena, 11 skokova i devet asistencija, a prato ga je Nikolić sa 16. Radović je postigao 14 poena, a Omić 11 uz 10 skokova.

U Izraelu je najbolji bio Avdija sa 31 poenom i devet skokova. Sorkin je postigao 14 poena i 10 skokova, a Madar je stao na 10.