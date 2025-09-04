Slušaj vest

Košarkaši Grčke savladalli Španiju u utakmici 5. kola Eurobasketa na Limasolu rezultatom 90:86

Grčka je ovom pobedom obezbedila prvo mesto u grupi i u četvrtfinalu će se sastati sa Izraelom.

Španija aktuelni prvak Evrope je ovim porazom šokantno završio takmičenje već u grupnoj fazi.

Španija - Grčka Foto: Printskrin

Grčka je prva sa skorom 4-1, koliko ima i Italija, ali slabiji međusobni skor.

Treća je Bosna i Hercegovina sa skorom 3-2.

Gruzija i Španija imaju 2-3, ali zbog pobede u međusobnom duelu Džikićev tim ide u osminu finala.

Grčka je mnogo bolje ušla u meč na krilima raspoloženog Dorsija i Janisa Adetokumba brzo stekla dvocifrenu prednost. Na poluvremenu je bilo +15, 50:35 i činilo se da Špancima nema povratka.

Međutim Crvena furija se nije predala, postepeno topila prednost Grka i u 34. minutu potpuno preokrenula i povela sa 73:72.

Usledila je dramatična završnica koja je ipak pripala iskusnijim Grcima.