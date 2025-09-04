Slušaj vest

Košarkaši Grčke savladalli Španiju u utakmici 5. kola Eurobasketa na Limasolu rezultatom 90:86

Grčka je ovom pobedom obezbedila prvo mesto u grupi i u četvrtfinalu će se sastati sa Izraelom.

Španija aktuelni prvak Evrope je ovim porazom šokantno završio takmičenje već u grupnoj fazi.

Screenshot_455.jpg
Španija - Grčka Foto: Printskrin

 Grčka je prva sa skorom 4-1, koliko ima i Italija, ali slabiji međusobni skor.

Treća je Bosna i Hercegovina sa skorom 3-2.

Gruzija i Španija imaju 2-3, ali zbog pobede u međusobnom duelu Džikićev tim ide u osminu finala.

Grčka je mnogo bolje ušla u meč na krilima raspoloženog Dorsija i Janisa Adetokumba brzo stekla dvocifrenu prednost. Na poluvremenu je bilo +15, 50:35 i činilo se da Špancima nema povratka.

Međutim Crvena furija se nije predala, postepeno topila prednost Grka i u 34. minutu potpuno preokrenula i povela sa 73:72.

Usledila je dramatična završnica koja je ipak pripala iskusnijim Grcima.

Ne propustiteEuroBasket 2025GLEDAO SMRTI U OČI - AUTO MU SMRSKAO STOPALA, A MAJCI ODNELI SANDALE... Odrastao na ulici i u bedi, a danas je novi Jokić!
Alperen Šengun.jpg
EuroBasket 2025DONČIĆ POSLAO SRBIJU U PAKAO: Pešićevi Orlovi će morati najtežim putem do finala!
Screenshot_450.jpg
EuroBasket 2025NEMCI NISU ODUŠEVLJENI PORAZOM SRBIJE: Svetski šampion se ovome nije nadao, evo i zašto!
turkey-serbia-47886.JPG
EuroBasket 2025OPŠTA LUDNICA U GRUPI C! Bosna srušila Gruziju i režirala neviđenu dramu - prvak Evrope pred eliminacijom! Evo šta za Srbiju znači pobeda komšija!
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić

Vasa Micić i Svetislav Pešić Izvor: Arena 1 Premium