Takmičenja po grupama su završena i sada kreće ono pravo - nokaut faza Eurobasketa.

Poznati su svi učesnici osmine finala Evropskog prvenstva, a FIBA je odredela i satnicu.

Sve utakmice odigraće se u Rigi u subotu i nedelju

Srbija, koja je grupnu fazu završila na drugoj poziciji, u osmini finala odmeriće snage sa Finskom, a meč je na programu u subotu u 20.45 časova.

Raspored:

Subota, 6. septembar

11:00 Turska — Švedska

14:15 Nemačka — Portugal

17:30 Litvanija — Letonija

20:45 SRBIJA - FINSKA

Nedelja, 7. septembar

11:00 Poljska — Bosna i Hercegovina

14:15 Francuska — Gruzija

17:30 Italija — Slovenija

20:45 Grčka — Izrael

Kurir sport

Nikola Jokić zakucava na Srbija - Turska Izvor: Arena 1 Premium