FIBA odredila termine utakmica osmine finala Eurobasketa, naš je idealan!
nokaut faza
DVA DANA ČISTOG UŽIVANJA - Poznata satnica svih mečeva osmine finala Eurobasketa: Orlovi u idealnom terminu!
Takmičenja po grupama su završena i sada kreće ono pravo - nokaut faza Eurobasketa.
Poznati su svi učesnici osmine finala Evropskog prvenstva, a FIBA je odredela i satnicu.
Sve utakmice odigraće se u Rigi u subotu i nedelju
Srbija, koja je grupnu fazu završila na drugoj poziciji, u osmini finala odmeriće snage sa Finskom, a meč je na programu u subotu u 20.45 časova.
Raspored:
Subota, 6. septembar
11:00 Turska — Švedska
14:15 Nemačka — Portugal
17:30 Litvanija — Letonija
20:45 SRBIJA - FINSKA
Nedelja, 7. septembar
11:00 Poljska — Bosna i Hercegovina
14:15 Francuska — Gruzija
17:30 Italija — Slovenija
20:45 Grčka — Izrael
