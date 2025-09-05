Slušaj vest

Luka Dončić, prva zvezda slovenačke košarkaške reprezentacije, privukao je pažnju javnosti nakon što se nije pojavio na parketu tokom intoniranja nacionalne himne pred meč sa Izraelom.

Njegovo izostajanje nije prošlo nezapaženo, kamere su sve zabeležile, čak su na njegov račun upućene i neke kritike, a svi novinari su se pitali o razlozima Dončićevog naglog izlaska.

1/9 Vidi galeriju Opklada Luke Dončića i Alena Omića Foto: Printscreen / Instagram edinenciklopedija

Ipak, kako se kasnije saznalo, razlog nije bio ni protest, ni povreda, ni nešto treće, već sasvim obična potreba da ode u toalet.

"Zato što sam morao nešto da obavim u toaletu. Ako vas i to zanima, onda ne znam. Ne bih propustio himnu, ali morao sam hitno da odem. Nisam mogao da čekam do poluvremena", objasnio je Dončić.

Inače, najzaslužniji za veliku pobedu Slovenaca na toj utakmici bio je upravo maestralni Luka Dončić sa 37 postignutih poena.