Slušaj vest

Luka Dončić, prva zvezda slovenačke košarkaške reprezentacije, privukao je pažnju javnosti nakon što se nije pojavio na parketu tokom intoniranja nacionalne himne pred meč sa Izraelom.

Njegovo izostajanje nije prošlo nezapaženo, kamere su sve zabeležile, čak su na njegov račun upućene i neke kritike, a svi novinari su se pitali o razlozima Dončićevog naglog izlaska.

Opklada Luke Dončića i Alena Omića Foto: Printscreen / Instagram edinenciklopedija

Ipak, kako se kasnije saznalo, razlog nije bio ni protest, ni povreda, ni nešto treće, već sasvim obična potreba da ode u toalet. 

"Zato što sam morao nešto da obavim u toaletu. Ako vas i to zanima, onda ne znam. Ne bih propustio himnu, ali morao sam hitno da odem. Nisam mogao da čekam do poluvremena", objasnio je Dončić.

Inače, najzaslužniji za veliku pobedu Slovenaca na toj utakmici bio je upravo maestralni Luka Dončić sa 37 postignutih poena.

Ne propustiteEuroBasket 2025NE IGRAJ SE SA DONČIĆEM! Saigrač izazvao Luku, pa dobio lekciju za sva vremena! Opklada o kojoj bruje svi na Eurobasketu i snimak koji je zapalio internet!
Luka Dončić.jpg
EuroBasket 2025DONČIĆ ODVEO SLOVENIJU U OSMINU FINALA EUROBASKETA: Luka izdominirao Island i poslao ga kući!
Luka Dončić
EuroBasket 2025DONČIĆ NI U TOALET NE SME BEZ NJEGA: Ovaj čovek prati Luku u stopu! Postao je zvezda Eurobasketa
Luka Dončić, telohranitelj, Eurobasket 2025
Košarka"BAŠ JE DŽUKAC, ONO JE ZA ŠAMAR!" Nekadašnji srpski košarkaši u šoku zbog onoga što se desilo Luki Dončiću: Bugarski, sa leđa...
Pozdrav Dončića i Fransiska

Luka Dončić tuča na Eurobasketu Izvor: Arena Sport 1