Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu od 20.45 igra meč osmine finala Eurobasketa protiv selekcije Finske. Naš državni tim odradiće danas poslednji trening pred daj izuzetno važan meč.

Mnogobrojna pitanja koja stižu u Rigu glase: Kakva je atmosfera među igračima? Veliki broj povreda, činjenica da rezultati i igre možda nisu u skladu sa očekivanjima nacije dovela je do standardnog pitanja. Odgovor je kratak i jasan: fantastična.

Potpuno su fokusirani na ključne mečeve. I ono što raduje uvereni da su na pravom putu. Ne postoji jedan odsto nepoverenja u tim, saigrače i u to da će doći do cilja. Ako već njih 11 toliko veruje, nema razloga da i mi ne budemo u toj “koloni”.

Svaki dobar potez je ispraćen “skakanjem” kompletne klupe, greška u igri donosi aplauze ohrabrenja, a svi igrači uvek mogu da računaju i savete Nikole Jokića koji ih neumorno daje na treninzima, ali i mečevima bilo da je na terenu ili klupi.

Ono što je izuzetno znajačno ovim momcima je podrška. Imaju je sa tribina dvorane u Rigi (više od 3.000 naših navijača bilo je na meču protiv Turske), ali i onu koja dolazi iz Srbije. Sada kreće ono što svi čekamo već mesecima: borba za medalje. Ovo do sada je bilo zagrevanje…

