Epsku blamažu doživela je reprezentacija Španije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

Aktuelni šampion Evrope završio je takmičenje već nakon grupne faze turnira, pošto je u poslednjem kolu doživeo poraz od Grčke 90:86.

Sa skorom 2:3 "Crvena furija" zauzela je poražavajuće peto mesto u grupi C i tako ostala bez plasmana u nokaut fazu.

Španija je tako postala prvi branilac titule koji nije prošao grupnu fazu Eurobasketa u poslednjih 30 godina.

Poslednji put to se dogodilo selekciji Nemačke davne 1995. godine u Atini. Nemci su tada kao evropski prvaci iz 1993. u grupnoj fazi ostvarili samo jednu pobedu i oprostili se od daljeg učešća na turniru koji je kasnije osvojila naša reprezentacija.

