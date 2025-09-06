Prvi put posle tri decenije aktuelni šampion Evrope zavšio je učešće na Eurobasketu u grupnoj fazi takmičenja.
ISTORIJSKA KATASTROFA - Blamaža kakva na Eurobasketu nije viđena 30 godina! Šamarčina od koje će im večno brideti obrazi!
Epsku blamažu doživela je reprezentacija Španije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.
Aktuelni šampion Evrope završio je takmičenje već nakon grupne faze turnira, pošto je u poslednjem kolu doživeo poraz od Grčke 90:86.
Sa skorom 2:3 "Crvena furija" zauzela je poražavajuće peto mesto u grupi C i tako ostala bez plasmana u nokaut fazu.
Španija je tako postala prvi branilac titule koji nije prošao grupnu fazu Eurobasketa u poslednjih 30 godina.
Poslednji put to se dogodilo selekciji Nemačke davne 1995. godine u Atini. Nemci su tada kao evropski prvaci iz 1993. u grupnoj fazi ostvarili samo jednu pobedu i oprostili se od daljeg učešća na turniru koji je kasnije osvojila naša reprezentacija.
