Ulaz u noćni klub iz pakla u Rigi

Foto: Kurir

Ko je ovde bio, ni pakao mu neće teško pasti – glasi jedan od brojnih uznemirujućih komenatara za jedan noćni klub u Rigi i to u samom centru starog grada. A, takvih, i još gorih komentara preko 200! Nezamislivo, posebno za ovako lep i prijatan grad poput Rige.

O čemu se zapravo radi?

Reč je o „baru“, kako se zvanično vodi ovaj objekat koji se nalazi u strogom centru grada. A, unutra... Kako kažu očajni posetioci „devojke i momci koje vas pljačkaju“. Naime, princip (ako je verovati desetinama ljudi) je jasan: Uđeš, napiju te navodno povoljnim cenama pića, kada budete dovoljno pijani uzimaj vašu karticu i naplaćuju sumanutu cifru. Ako se bunite – slede brutalne batine.

- Došao sam ovde da provedem veče sa prijateljima. Probudio sam se ujutru razbijenog nosa i sa skinutim svakim evrom sa bankovnog računa – glasi jedna u nizu ispovesti.

Dalje...

- Uzeli su mi 7.000 funti. I ostavili na ulici onesvešćenog – glasi naredna ispovest.

Sledeći...

- Ne daju vam da platite u kešu, već samo kažu da primaju kartice. A, kada plaćate karticom ne daju vam da vidite šta je otkucano?! Ne daju račune, već samo ispišu na papiru neke lažne cene – glasi naredni komentar.

Ima i oni koji su se odlučili za ironiju.

- Odlično mesto. Platio sam 2.000 evra dva točena piva, topla preporuka.

Činjenica da se s ulice vide „go-go“ plesačice koje su unutra na podrijumu, bude mamac za naivne koji uđu u ovaj bar... A, onda prolaze kroz pakao. Kasnije dele svoju priču sa „internetom“, ali izgleda da je slaba vajda i da malo ko se odluči da konslutuje Google pre nego uđe u ovaj objekat. Ocene 1,9 na osnovu 219 recenzija! Da li je potrebna „gora“ preporuka?

Tu je i veliki broj komentara ljudi koji se pitaju: kako vlasti u Rigi dozvoljavaju da postoji ovako neko mesto. U moru lepih destinacija za turiste u ovom baltičkom gradu, očito imamo i jednu koja je za strogo izbegavanje.

Onda ne čudi što se samo nižu „kečevi“ uz reči:

- Horor! Pljačka! Mesto za uništavanje naivnih turista! Krađa i batine u jednom! Savršeno mesto za pravaru! Teror! Najgore mesto u životu gde sam bio! Čuvar me pretukao, pa oteo torbicu! Uzas! Skidaju vam stravične iznose sa kartica...

Dodaćemo da je velike broj reprezentacija (između ostalog i naši fudbaleri i košarkaši) smešten na minut, dva hoda ove ove ozloglašene instituacije.

