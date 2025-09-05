MESTO IZ PAKLA U CENTRU RIGE! Na korak od košarkaša i fudbalera Srbije nalazi se ozloglašeni lokal: Ocena mu je bizarnih 1,9 a komentari posetilaca uznemirujući
Ko je ovde bio, ni pakao mu neće teško pasti – glasi jedan od brojnih uznemirujućih komenatara za jedan noćni klub u Rigi i to u samom centru starog grada. A, takvih, i još gorih komentara preko 200! Nezamislivo, posebno za ovako lep i prijatan grad poput Rige.
O čemu se zapravo radi?
Reč je o „baru“, kako se zvanično vodi ovaj objekat koji se nalazi u strogom centru grada. A, unutra... Kako kažu očajni posetioci „devojke i momci koje vas pljačkaju“. Naime, princip (ako je verovati desetinama ljudi) je jasan: Uđeš, napiju te navodno povoljnim cenama pića, kada budete dovoljno pijani uzimaj vašu karticu i naplaćuju sumanutu cifru. Ako se bunite – slede brutalne batine.
- Došao sam ovde da provedem veče sa prijateljima. Probudio sam se ujutru razbijenog nosa i sa skinutim svakim evrom sa bankovnog računa – glasi jedna u nizu ispovesti.
Dalje...
- Uzeli su mi 7.000 funti. I ostavili na ulici onesvešćenog – glasi naredna ispovest.
Sledeći...
- Ne daju vam da platite u kešu, već samo kažu da primaju kartice. A, kada plaćate karticom ne daju vam da vidite šta je otkucano?! Ne daju račune, već samo ispišu na papiru neke lažne cene – glasi naredni komentar.
Ima i oni koji su se odlučili za ironiju.
- Odlično mesto. Platio sam 2.000 evra dva točena piva, topla preporuka.
Činjenica da se s ulice vide „go-go“ plesačice koje su unutra na podrijumu, bude mamac za naivne koji uđu u ovaj bar... A, onda prolaze kroz pakao. Kasnije dele svoju priču sa „internetom“, ali izgleda da je slaba vajda i da malo ko se odluči da konslutuje Google pre nego uđe u ovaj objekat. Ocene 1,9 na osnovu 219 recenzija! Da li je potrebna „gora“ preporuka?
Tu je i veliki broj komentara ljudi koji se pitaju: kako vlasti u Rigi dozvoljavaju da postoji ovako neko mesto. U moru lepih destinacija za turiste u ovom baltičkom gradu, očito imamo i jednu koja je za strogo izbegavanje.
Onda ne čudi što se samo nižu „kečevi“ uz reči:
- Horor! Pljačka! Mesto za uništavanje naivnih turista! Krađa i batine u jednom! Savršeno mesto za pravaru! Teror! Najgore mesto u životu gde sam bio! Čuvar me pretukao, pa oteo torbicu! Uzas! Skidaju vam stravične iznose sa kartica...
Dodaćemo da je velike broj reprezentacija (između ostalog i naši fudbaleri i košarkaši) smešten na minut, dva hoda ove ove ozloglašene instituacije.
BONUS VIDEO: