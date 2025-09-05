Slušaj vest

Evropsko prvenstvo u košarci se zahuktava, a naša reprezentacija, kao jedan od glavnih favorita, privlači veliku pažnju. Isto se može reći i za našeg legendarnog selektora, Svetislava Pešića.

Kao što VODAVODA, zvanična voda Košarkaškog saveza Srbije, daje snagu, osvežava i podržava naše igrače na putu ka vrhu, tako i Pešićeve reči postaju neiscrpni izvor energije – za tim, ali i za sve nas čije srce kuca u ritmu našeg tima.

A čuveni Kari pleni svojom formom – kako na kondicionim treninzima, tako i van terena – pokazujući britkost duha kroz svoje duhovite i inspirativne izjave. Na ovom prvenstvu još jednom je pokazao da, uz bogato košarkaško znanje, poseduje i retku sposobnost da u nekoliko rečenica izazove smeh, podstakne na razmišljanje ili pruži savršen naslov, poput nezaboravnog „Svi za jednog – jedan za svi“.

Foto: Stefan Jovanović

Pre nego što je lopta prvi put bačena, Pešić je nagovestio da nas očekuje posebno takmičenje: „Ne bih rekao kao pred svako prvenstvo da će biti najjači turnir... ali će ovo biti turnir koji će svakog dana tražiti nove izazove... mi znamo da imamo samo jedan cilj i to je da dobro radimo... i da napredujemo korak po korak prema ciljevima koji nas čekaju.“

U nastavku izdvajamo pet njegovih izjava koje su do sada obeležile takmičenje.

1. „Nećemo da potcenjujemo, ali ni da precenjujemo“

Nakon dominantne pobede nad Estonijom, naš selektor ostao je smiren i fokusiran: „Počeli smo ovo takmičenje pobedom… nećemo da potcenjujemo ovu pobedu, ali nećemo ni da je precenjujemo.”

Sa Pešićem samo hladne glave do kraja!

2. „Spreman sam na sve, ali je kasno”

Na samom početku prvenstva, na konferenciji za medije, selektor Pešić imao je jasnu poruku za organizatore i novinare: „Pre svega, imam samo jedan zahtev od vas – sada je 11:20 časova, molim vas da poštujete naše vreme. Ne možemo da ostajemo ovde sat vremena posle utakmice da bismo čekali konferenciju. Spreman sam na sve, ali je kasno.”

Novinari u sprintu do mikrofona!

3. „Ni više ni manje ne mogu da kažem, ovo sam očekivao”

Nakon iscrpljujuće utakmice protiv Letonije, Pešić je imao jasnu poruku za svoje igrače: „Čestitam mojim igračima na važnoj pobedi. Ni više ni manje ne mogu da kažem, ovo sam očekivao... To pokazuje fokus.”

Igrali su istrajno, srcem, kao porodica, baš onako kako Pešić poručuje i u novom reklamnom spotu VODAVODE „U srcu košarkaške porodice“: „Kada igraš za porodicu, igraš najbolje što znaš. I zajedno, možete sve.”

4. „Gde mi smemo da menjamo ambicije… Odmah bi nas streljali“

Iako je vest da kapiten neće moći da nastavi Evropsko prvenstvo bila bolna, Svetislav Pešić nas je tom prilikom podsetio na još jednu važnu lekciju. Kada je povreda Bogdana Bogdanovića zabrinula naciju, Pešić je ostao dosledan i jasan: „Ambicije se ne menjaju nijednog trenutka sa Bogdanovićem ili bez njega. Svaka utakmica je najvažnija... Gde mi smemo da menjamo ambicije? Odmah bi nas streljali.“

Ukoliko je potrebno, svi ćemo stati u odbranu tih ambicija!

5. „Nismo srećni samo da dobijemo, moramo da napredujemo”

Još jedan inspirativni zaključak Karija Pešića usledio je nakon utakmice sa Portugalom: „Moramo da učimo iz ove utakmice, najvažnije je kao i uvek što smo pobedili, ali nismo srećni samo da dobijemo, nego moramo da napredujemo iz meča u meč.”

Jer kad učimo i rastemo zajedno, granice ne postoje.

Svetislav Pešić nije samo selektor. On je čuvar vrednosti koje oblikuju šampione - discipline, podrške, sloge i vere u tim. Njegove reči odzvanjaju snagom koja je tiha, postojana i nepokolebljiva. Baš kao što VODAVODA izvire iz dubine prirode, čista i nepromenjena, tako i Pešićeva filozofija crpi snagu iz ljubavi prema igri i jedinstvu tima. Zajedno sa Pešićem i našim košarkašima, nastavljamo da verujemo, bodrimo i slavimo svaki korak ka pobedi — jer kad je Srbija na parketu, svi smo složna košarkaška porodica.

