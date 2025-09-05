Slušaj vest

Košarkaši Srbije sastaju se sa sa Finskom (subota 20.45) u utakmici osmine finala Eurobasketa u Rigi.

Finska je grupnu fazu igrala kao domaćin u Tampereu i zauzela treće mesto u grupi iza Nemačke i Litvanije.

Finci su u četvrtak doputovali u Rigu, a u međuvremenu su otkazali dva treninga.

Poslednji, onaj koji je tek trebalo da se održi, u večernjem terminu u petak, dan pred utakmicu protiv Srbije. Tako će meč sa "orlovima" dočekati bez zvaničnog treninga.

Na sličan potez ali  kada je reč o jutarnjim treninzima  se tokom grupne faze odlučio i selektor Svetislav Pešić.

Srbija i Finska igraju meč u subotu od 20.45. Program osmine finala u 11 časova otvaraju Turska i Švedska.

Vasilije Micić dobio udarac u lice Izvor: Arena 1 Premium