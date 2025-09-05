Finci otkazali trening u Rigi
EUROBASKET 2025
FINSKA OTKAZALA TRENING PRED SRBIJU: Rival Orlova doneo neočekivanu odluku
Košarkaši Srbije sastaju se sa sa Finskom (subota 20.45) u utakmici osmine finala Eurobasketa u Rigi.
Finska je grupnu fazu igrala kao domaćin u Tampereu i zauzela treće mesto u grupi iza Nemačke i Litvanije.
Finci su u četvrtak doputovali u Rigu, a u međuvremenu su otkazali dva treninga.
Poslednji, onaj koji je tek trebalo da se održi, u večernjem terminu u petak, dan pred utakmicu protiv Srbije. Tako će meč sa "orlovima" dočekati bez zvaničnog treninga.
Na sličan potez ali kada je reč o jutarnjim treninzima se tokom grupne faze odlučio i selektor Svetislav Pešić.
Srbija i Finska igraju meč u subotu od 20.45. Program osmine finala u 11 časova otvaraju Turska i Švedska.
