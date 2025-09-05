Slušaj vest

Jedan od najboljih košarkaša nemačke reprezentacije Andreas Obst i na tekućem Eurobasketu žari i pali na terenu.

On je u izjavi za "Meridian sport" sugerisao da bi Vladimir Lučić, njegov saigrač u ekipi Bajerna iz Minhena, pomogao Srbiji - prvom rivalu "pancera" za najviši plasman na Eurobasketu.

Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal

Uveren je Obst da bi Vladimir Lučić mogao da pomogne reprezentaciji Srbiji:

- Naravno da Lučić zaslužuje da bude deo reprezentaciji. Ulaže toliko truda, ima ogromnu strast i ponos prema Srbiji. Znam da je veoma ponosan na svoju zemlju i siguran sam da želi da igra za nju - rekao je Obst za "Meridian sport".

Obst je sa selekcijom Nemačke osvojio Mundobasket 2023. godine pobedom u finalu nad Srbijom. 

Ne propustiteEuroBasket 2025TO NIKAKO NIJE MOGAO DA ODLOŽI, ZATO NIJE BIO NA INTONIRANJU HIMNE! Svi su se pitali gde je Dončić, on se oglasio i sve otkrio! Evo zašto je kasnio na parket!
Luka Dončić
EuroBasket 2025FINSKA OTKAZALA TRENING PRED SRBIJU: Rival Orlova doneo neočekivanu odluku
profimedia-1032406705.jpg
FudbalHIT IGRA NA TRENINGU ORLOVA: Srbija se u sjajnoj atmosferi sprema za Letoniju
Đorđe Petrović, Nikola Milenković i Dušan Vlahović
EuroBasket 2025NASTAVAK TRADICIJE ILI POTPUNI DEBAKL SRBIJE NA EUROBASKETU? Sve što treba da znate pred sutrašnji dan "D" za "orlove"!
Nikola Jokić

BONUS VIDEO:

Nikola Jokić u miks zoni nakon meča Srbija - Češka Izvor: Kurir