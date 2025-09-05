"Uveren sam da bi Vladimir Lučić pomogao Srbiji"
"SRBIJI FALI VLADIMIR LUČIĆ NA EUROBASKETU": Zašto se on uošte meša u izbor našeg tima?
Jedan od najboljih košarkaša nemačke reprezentacije Andreas Obst i na tekućem Eurobasketu žari i pali na terenu.
On je u izjavi za "Meridian sport" sugerisao da bi Vladimir Lučić, njegov saigrač u ekipi Bajerna iz Minhena, pomogao Srbiji - prvom rivalu "pancera" za najviši plasman na Eurobasketu.
Srbija - Nemačka Foto: diebilderwelt / Alamy / Profimedia, Begum Unal
Uveren je Obst da bi Vladimir Lučić mogao da pomogne reprezentaciji Srbiji:
- Naravno da Lučić zaslužuje da bude deo reprezentaciji. Ulaže toliko truda, ima ogromnu strast i ponos prema Srbiji. Znam da je veoma ponosan na svoju zemlju i siguran sam da želi da igra za nju - rekao je Obst za "Meridian sport".
Obst je sa selekcijom Nemačke osvojio Mundobasket 2023. godine pobedom u finalu nad Srbijom.
