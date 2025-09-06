Slušaj vest

U subotu počinje nokaut faza na Eurobasketu u Rigi.

Reprezentacija Francuske sastaje sa Gruzijom (nedelja, 14.15), a put dalje vodi potencijalno na Srbiju koja dan ranije u poslednjem terminu do 20.45 igra protiv Finska. Pobednici ovih duela sastaće se u četvrtfinalu Evrobasketa.

Ajzea Kordinije i Nadir Hifi, košarkaški reprezentativci Francuske, prepustili su Srbiji ulogu favorita pred start nokaut faze Evrobasketa.

Kordinije oprezan

"Iskreno, jako sam srećan što sam ovde. Prvi korak je završen. Završili smo prvi u grupi, odradili posao. To nam je bio prvi cilj. A sada — neka igra počne", kaže Kordinije.

Francuska je izraziti favorit protiv Gruzije, kao i Srbija sa Finskom, pa se crta duel u četvrtfinalu.

"Volimo da idemo korak po korak. Čak i u grupnoj fazi smo razmišljali tako", bilo je sve što je o tome rekao Kordinije.

Ipak, otkrio je da li je gledao neke druge utakmice ili Srbiju sa Jokićem.

"Mislim da su oni (Srbija) bili favoriti, i dalje su. Uz nas i Srbiju, tu su Nemačka i Turska — te ekipe su pokazale najviše. Utakmica Turska – Srbija je bila sjajna, neverovatna. To samo pokazuje koliko je ovaj Evrobasket takmičarski nastrojen. Na primer, Španija je ispala, što samo pokazuje koliko je visok nivo i koliko moraš da budeš fokusiran protiv svake ekipe, ne samo protiv velikih imena".

Francuska je ovde bez mnogih igrača. Srbija takođe, bez Bogdana Bogdanovića, ima dosta povreda...

"Mislim da bi FIBA mogla bolje da organizuje putovanja. Na primer, morali smo da napustimo hotel u 6.30 ujutru, da putujemo iz jedne zemlje u drugu, a utakmica je u 20.30. Možda bi bilo bolje za igrače, ne znam. Samo prijateljski savet".

Najdžel Hifi optimista

Igrač koji je tek u poslednji čas stigao na Evrobasket. posle povrede Metjua Strazela, deli Kordinijeovo mišljenje kada su favoriti na Evropskom prvenstvu u pitanju.

"Nama je cilj da osvojimo čitav turnir, da uzmemo zlato. Moraćemo da pobedimo velike timove, a ako je to Srbija, onda idemo da se borimo protiv Srbije. Oni su svakako sjajan tim. Videli smo mnogo iznenađenja do sada, ali za mene su favoriti Srbija, Nemačka, mi, a i Turska koja je mnogo pokazala. Naravno, iznenađenja su uvek moguća", rekao je Hifi.

Hifija i Srbiju veže prošlost, kako je u Lapovu igrao na 3x3 turniru, dok se probijao u košarkaške profesionalne vode.

"Naravno da se sećam Lapova i basketa tri na tri za Alžir. Ludo, ne znam ni šta da kažem. Neverovatan put. Mnogo sam radio da stignem ovde. Živim svoj san i veoma sam zahvalan", zaključio je Hifi.