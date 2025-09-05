Slušaj vest

U subotu počinje nokaut faza na Eurobasketu u Rigi.

Poljska će se osmini finala (nedelja 11) sastati sa Bosnom i Hercegovinom.

"To su drugačije ekipe u odnosu na kvalifikacije. I mi i Bosna smo prešli na drugu igru, tu je Roberson, nema Garze, mi imamo takođe drugačiju ekipu. Neko će da pobedi, neko će otići u četvrtfinale, milsim da bi obe ekipe pre početka priprema odmah potpisale takav rezultat", rekao je selektor Poljske Igor Miličič.

Koliko ste imali prilika da pogledate neku utakmicu BiH na ovom Evropskom prvenstvu.

"Pogledao sam samo zadnje četiri utakmice. I Poljska i BiH igraju fizičku košarku. U BiH je odsustvo Muse poljuljalo ekipu u vidu neke hijerarhije, što je njih krasilo u prešlom periodu. Vidi se da sve ide preko Nurkića, koji to rešava nesebično, Musa je vrhunski igrač i zbog toga mnogo fali".

Rasplet u ostalim grupama se nije znao do poslednje utakmice.

"Mi smo na početku napravili ta dva iznenađenja sa pobedama protiv Izraela i Slovenije. Onda i Izrael dobio Francusku, što je bilo neočekivano. Ja sam zano da će ta grupa biti nezgodna, Slovenija je moćna ekipa, može da dobije svaku ekipu, a Izraeal ima kvalitet igraju puno zajedno. Mi smo na sreću rano osigurali u dalji krug takmičenja i manje više smo imali to drugo mesto u džepu. Da je Slovenije izgubila od Izraela, mi bismo dosta drugačije odigrali svoj meč".

Koliko ste ispratili drugih mečeva na Evropskom prvenstvu i da li ste pogledali utakmicu između Srbije i Turske.

"Samo tu utakmicu sam pogledao. ostale nisam. Jedina utakmica koju sam pogledao jeste ta, to je bila najbolja na prvenstvu. Znamo da Srbiji fali Bogdanović, ali trener Pešić je iskusan i pronaćiće rešenje".