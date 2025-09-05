Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu sa početkom od 20 i 45 sastaje se u osmini finala Eurobasketa sa selekcijom Finske.

Iako je Srbija tokom celog, ali i pre samog početka Eurobasketa bila prvi i najveći favoriti za zlatnu medalju - uoči nokaut faze turnira neke stvari su se promenile.

Povreda Bogdana Bogdanovića mnogo je uticala na naš tim, što je FIBA iskoristila da Srbiju sa prvog mesta spusti tek na treće, zaboravivši pritom da za Srbiju igra najbolji košarkaš sveta - Nikola Jokića.

FIBA je tako na svom Tviter nalogu objavila listu favorita gde je Nemačka sada na prvom mestu, a Turska na drugom!

Jedan dobar meč Alperena Šenguna bio je dovoljan za FIBA da Turke, koji medalju na velikim takmičenjima nisu videli još od 2010. godine, stave ispred Srbije.

Bezobrazluk i skandal - pogledajte kako je FIBA rangirala timove u nokaut fazi Evropskog prvenstva:

