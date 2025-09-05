Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu sa početkom od 20 i 45 sastaje se u osmini finala Eurobasketa sa selekcijom Finske.

Iako je Srbija tokom celog, ali i pre samog početka Eurobasketa bila prvi i najveći favoriti za zlatnu medalju - uoči nokaut faze turnira neke stvari su se promenile.

Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Povreda Bogdana Bogdanovića mnogo je uticala na naš tim, što je FIBA iskoristila da Srbiju sa prvog mesta spusti tek na treće, zaboravivši pritom da za Srbiju igra najbolji košarkaš sveta - Nikola Jokića.

FIBA je tako na svom Tviter nalogu objavila listu favorita gde je Nemačka sada na prvom mestu, a Turska na drugom!

Srbija na Eurobasketu 2025 Foto: FIBA

Jedan dobar meč Alperena Šenguna bio je dovoljan za FIBA da Turke, koji medalju na velikim takmičenjima nisu videli još od 2010. godine, stave ispred Srbije.

Bezobrazluk i skandal - pogledajte kako je FIBA rangirala timove u nokaut fazi Evropskog prvenstva:

Ne propustiteEuroBasket 2025NASTAVAK TRADICIJE ILI POTPUNI DEBAKL SRBIJE NA EUROBASKETU? Sve što treba da znate pred sutrašnji dan "D" za "orlove"!
Nikola Jokić
EuroBasket 2025"SRBIJI FALI VLADIMIR LUČIĆ NA EUROBASKETU": Zašto se on uopšte meša u izbor našeg tima?
Andreas Obst u duelu sa Nikolom Jokićem
EuroBasket 2025SPREMA SE POTPUNO DRUGAČIJA SRBIJA OD OSMINE FINALA! Očekujte jednu drastičnu promenu u odnosu na mečeve u grupnoj fazi!
Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025ISPLIVAO SNIMAK KOJI ĆE RAZBESNETI SVE U SRBIJI! "Orlovi" su žestoko pokradeni protiv Turske?! Sudije se napravile lude kao 2010. godine! (VIDEO)
Filip Petrušev Košarkaška reprezentacija Srbije

BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić, Bogdan Bogdanović, Turska Izvor: Kurir