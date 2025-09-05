Slušaj vest

Košarkaši Srbije u subotu od 20.45 biju bitku sa Finskom za plasman u četvrtfinale Eurobasketa.

Dan uoči tog duela došli smo na trening Srbije, a atmosfera koju smo tu zatekli odmah na prvi pogled, raduje sve pred nastavak turnira u Rigi.

Nikola Jokić na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

"Orlovi" su namestili nišanske sprave, a Nikola Jokić je vredno radio i vežbao slobodna bacanja.

Sa druge strane Vanja Marinković i ostali polako ulaze u pik forme, a ona će nam mnogo značiti za početak nokaut faze.

Pogledajte kako se radi na treningu Srbije:

Vanja Marinkovic i ceo tim Srbije namestili niṣ̌anske sprave za Finsku Izvor: Kurir

BONUS VIDEO:

Nikola Jokic vežbao slobodna bacanja pred Finsku Izvor: Kurir