Košarkaši Srbije vredno rade uoči meča osmine finala Eurobasketa protiv Finske (subota 20.45).
SRBIJA NE MORA DA BRINE: Stigle sjajne vesti pred Finsku, došli smo na trening "orlova"! (VIDEO)
Košarkaši Srbije u subotu od 20.45 biju bitku sa Finskom za plasman u četvrtfinale Eurobasketa.
Dan uoči tog duela došli smo na trening Srbije, a atmosfera koju smo tu zatekli odmah na prvi pogled, raduje sve pred nastavak turnira u Rigi.
Nikola Jokić na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
"Orlovi" su namestili nišanske sprave, a Nikola Jokić je vredno radio i vežbao slobodna bacanja.
Sa druge strane Vanja Marinković i ostali polako ulaze u pik forme, a ona će nam mnogo značiti za početak nokaut faze.
