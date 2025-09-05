Slušaj vest

Foto: Kurir

Košarkaši Srbije u subotu od 20.45 biju bitku sa Finskom za plasman u četvrtfinale Eurobasketa.

Dan uoči tog duela došli smo na trening Srbije, a atmosfera koju smo tu zatekli odmah na prvi pogled, raduje sve pred nastavak turnira u Rigi

Nakon treninga novinarima se obratio novi kapiten reprezentacije Srbije Stefan Jović.

„Spremili smo se dobro. Trening koji smo završili je stvarno bio na visokom nivou. Pripremili smo taktiku za Fince koji dosta trče, insistiraju na igri preko Markanena, na šutu za tri… Nešto što možda za nas atipično, ali dobro. Igrali smo kvalifikacije protiv njih, to je ekipa koja u istom sastavu, osim Markanena zbog NBA lige, dugo igra zajedno. Veoma dobro znaju šta hoće i šta rade“, rekao je Jović

Jedva čeka meč

„Kalkulacije koje su bile pre utakmice sa Turskom jasno su definisale put. Oni sada imaju lakši deo, mi teži. Ali, ne osvrćemo se na to. Situacija je takva kakva je. Finska je prvo finale, tako se i spremamo. Ko nam je posle, nećemo da razmišljamo o tome. Samo se Fincima bavimo.“

Odbrana mora da bude bolja

„Apsolutno! Odbrana može da bude još bolja. Znamo iz Pariza i Manile da smo imali agresivnost na spoljnim linijama, to nas je krasilo, odakle smo dobijali mnogo lakih poena u kontrama. To sada nije slučaj. Moraćemo da baziramo igru na tome. To je jasan pokazatelj. Posebno za ekipu koja mnogo trči i šutira u tranziciji kao što je Finska. Biće neophodno da budemo fokusirani.“

Poseban fokus na Markanena

„Svakako, on je glavni igrač uz Sasua Salina koji kao iskusan donosi mnogo. Plejmejkeri su im interesantni. Veliki je fokus na njemu.“

Koliko je prijao slobodan dan

„Uvek prija slobodan dan. Otišli smo na branč, da se malo ispričamo, da se slegnu utisci, da se vidi šta smo dobro, a šta nismo uradili. Vreme provedeno je apsolutno dalo rezultate, videlo se i po treningu.“

Aleksa Avramović se oporavio

„Nije bilo prijatno, s obzirom da smo znali da Aleksa ima poteškoća i pre same utakmice. Način na koji je otišao direktno sa terena u svlačionicu, učinio je da u tom trenutku prođe mnogo toga kroz glavu. Uvek imamo spremne igrače na klupi koji će da preuzmu odgovornost i odmene. Drago mi je da je bolje, trenirao je danas. Svako od nas zna svoju ulogu.“