Pred Košarkaškom reprezentacijom Srbije je okršaj osmine finala Eurobasketa, u subotu od 20.45, protiv selekcije Finske.

Dan pred meč protiv Finske, najbolji košarkaš sveta i lider Srbije na EurobasketuNikola Jokić, vredno radi na trening i šteluje nišanske sprave!

Nikola Jokić u svom elementu Izvor: Kurir

Trening pred Finsku je planiran da se okončan tek kada Jokić veže 10 pogođenih šuteva, naravno, sve to je deo šale i podizanje već dobre atmosfere koja vlada u taboru "orlova".

Pogledajte da li je Nikola uspeo da veže 10 pogodaka...

Kraj je kada Nikola Jokić to kaže! Izvor: Kurir

Vanja Marinkovic i ceo tim Srbije namestili niṣ̌anske sprave za Finsku Izvor: Kurir