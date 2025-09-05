Lider Srbije na Eurobasketu i najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić!
KADA NIKOLA JOKIĆ KAŽE - onda je kraj! (VIDEO)
Pred Košarkaškom reprezentacijom Srbije je okršaj osmine finala Eurobasketa, u subotu od 20.45, protiv selekcije Finske.
Dan pred meč protiv Finske, najbolji košarkaš sveta i lider Srbije na EurobasketuNikola Jokić, vredno radi na trening i šteluje nišanske sprave!
Trening pred Finsku je planiran da se okončan tek kada Jokić veže 10 pogođenih šuteva, naravno, sve to je deo šale i podizanje već dobre atmosfere koja vlada u taboru "orlova".
Pogledajte da li je Nikola uspeo da veže 10 pogodaka...
