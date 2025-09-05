Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Litvanije sprema se se za duel sa domaćinom Letonijom (subota17.30) u osmini finala Eurobasketa u Rigi.

Pred ovaj meč medijima se obratio jedan od najboljih igrača Litvanaca Jonas Valančijunas.

Srpski mediji su iskoristili priliku da ga upitaju da li se čuo sa Nikolom Jokićem, pošto će od naredne sezone igrati zajedno u Denver Nagetsima.

- Da, čuli smo se. Pričali smo o konjima... Dao mi je neke savete - rekao je Valančijunas.

Nikola Jokić i Alperen Šengun na meču Srbija - Turska na Eurobasketu 2025

Dotakao se i Rokasa Jokubaitisa, jednog od najboljih igrača koji je doživeo povredu i neće igrati do kraja Eurobasketa.

- Nije lako, ali moramo da se borimo. Dobili smo veći motivaciju, jer igramo za palog brata, za saigrača. Oba tima su izgubila po nekoliko igrača, u istoj smo poziciji. Boli kada izgubiš saigrača zbog povrede. Fokusirani smo na Rigu, Letoniju i ono što nas čeka u osmini finala, rekao je centar Litvanije.