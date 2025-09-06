"Pre utakmice sam se osećao kao da smo na početku, analizirao sam Švedsku protiv Finske i Litvanije i video da su veoma opasan tim. Svi misle da je Turska bila favorit i da je favorit na turniru, a to je veoma opasno. Pogotovo ako igrate ujutru, poslednji put kada sam bio učesnik toga bilo je na FIBA takmičenju,a pre toga pre 30 godina u juiorskoj konkurenciji. To je teško za igrače na ovom nivou, zato sam se bunio i bunio. Ovo je velika konkurencija i zato mi je teško da razumem ovakav mentalitet. Počeli smo veoma mekano protiv Švedske i nismo se baš probudili, a kada smo shvatili gde smo i šta smo sve je iblo bolje. Kada Švedskoj date samopouzdanje biće vam teško. Našli smo način da pobedimo i sada razmišljamo o četvrtini finala koje bi trebalo da igramo u regularno vreme ukoliko ne žele da promene na 11 sati i jutarnji program", rekao je Ataman i potom uputio oštre reči: