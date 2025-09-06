"PROMENITE NEŠTO, REAGUJTE! NEKO SE POVREDI I ETO TI..." Ataman zagrmeo posle tesne pobede Turske - njegove reči odjekuju, evo zbog čega je besan!
Košarkaška reprezentacija Turske je uz dosta muke izborila plasman u četvrtfinale Eurobasketa, pošto je danas u Rigi savladala reprezentaciju Švedske rezultatom 85:79.
Morali su ozbilno da se pomuče izabranici selektora Ergina Atamana kako bi slomili otpor borbenih Šveđana.
Nakon pobede, selektor Turske Ergin Ataman je rekao:
"Pre utakmice sam se osećao kao da smo na početku, analizirao sam Švedsku protiv Finske i Litvanije i video da su veoma opasan tim. Svi misle da je Turska bila favorit i da je favorit na turniru, a to je veoma opasno. Pogotovo ako igrate ujutru, poslednji put kada sam bio učesnik toga bilo je na FIBA takmičenju,a pre toga pre 30 godina u juiorskoj konkurenciji. To je teško za igrače na ovom nivou, zato sam se bunio i bunio. Ovo je velika konkurencija i zato mi je teško da razumem ovakav mentalitet. Počeli smo veoma mekano protiv Švedske i nismo se baš probudili, a kada smo shvatili gde smo i šta smo sve je iblo bolje. Kada Švedskoj date samopouzdanje biće vam teško. Našli smo način da pobedimo i sada razmišljamo o četvrtini finala koje bi trebalo da igramo u regularno vreme ukoliko ne žele da promene na 11 sati i jutarnji program", rekao je Ataman i potom uputio oštre reči:
"Samo bih dodao jednu stvar, vreme je da FIBA da razmisli o vremenu. Ima timova koji sada igraju sa 9 ili 10 igrača jer imaš samo 12 igrača za roster. Neko se povredi i eto ti. Neko će biti u problemu. Molim vas, ljudi su bili na mesecu. Promenite ovaj sistem, mi smo tu tri nedelje, dajte nam još dva dodatna dana i za ljude koji gledaju preko TV. Ovo je kratak turnir. Promenite nešto, reagujte. Neću da se žalim hoću da predložim nešto za kvalitet košarke. Za igrače, nas, učesnike, dajte nam dva meseca i donesite nam nešto bolje - kazao je Ataman.
Turska, kojoj se nakon trijumfa nad Srbijom otvorio žreb, u četvrtfinalu će igrati sa pobednikom duela između Poljske i Bosne i Hercegovine.