Navijači na društvenim mrežama još uvek ne veruju šta su gledali.
"PEŠIĆ JE APSOLUTNI KRIVAC ZA OVO" Navijači "bljuju vatru" na društvenim mrežama: Selektor na najžešćem udaru ikada!
Košarkaši Srbije eliminisani su sa Evropskog prvenstva! Od njih je bila bolja Finska koja zasluženo ide u četvrtfinale Eurobasketa.
Navijači Srbije su se nervirali tokom celog meča, a svoje nezadovoljstvo su iskazali i komentarima na društvenim mrežama.
Pogledajte šta su sve pisali:
