Košakaš Srbije Vasilije Micić pričao je o najtežem trenutku u karijeri i životu, koji se desio tokom Mundobasketa 2019. godine u Kini.

Pred Vasom Micićem je u tom trenutku bila teška odluka - da ode na Svetsko prvenstvo ili da ostane pored bolesne majke. Po njenoj želji, Vasa je otišao u Kinu da brani boje Srbije:

1/6 Vidi galeriju Vasa Micić i njegov dvojnik na tribinama Foto: Printscreen / Instagram / nemanja.janosev

- Ja sam pre tog leta Saletu (Đorđeviću) rekao: "Treneru, mama mi je loše, dve su opcije. Ili idem do kraja i biću srećan igrajući. Ili kaži mi fer: "Ne vidim te u ekipi". Nisam znao da će da premine tokom toga. Bilo je loše.... - rekao je Micić u podkastu X&O’s chat.

- Nažalost, mama je... Nekad teška srca uđem u dopisivanja iz tog perioda. Nisam imao pojma da je tako bilo loše. Ona je mene hrabrila, govorila: "Samo ti, sine, ostani, igraj... Šta znam, ne znam ni da objasnim. Tako je bilo - ispričao je Micić sa suzama u očima.

Micić će u subotu od 20.45 sa selekcijom Srbije izaći na megdan Finskoj u osmini finala Eurobasketa.

BONUS VIDEO: