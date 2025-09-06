Slušaj vest
Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Drama u Rigi!

Uoči utakmice Srbija - Finska u osmini finala Eurobasketa, organizator je primio dojavu o postavljenoj bombi ispred Arene u Rigi!

To se desilo u finišu meča Letonija - Litvanija koji je prethodio našoj utakmici.

Policija je pronašla sumnjiv paket i zatvorila deo između medija centra i hale.

Pogledajte ekskluzivni snimak izveštača Kurira iz Rige.

Eurobasket 2025, Policija, dojava o bombi Izvor: Kurir

 Zabranjen je izlaz iz dvorane, a čitava ulica u blizini hale je evakuisana.

Zbog ovoga su igrači sa zakašnjenjem izašli na zagrevanje, ali za sada nema informacija o eventualnom odlaganju utakmice.

Arena Riga, Eurobasket 2025
Arena Riga, Eurobasket 2025 Foto: Kurir Sport

 Policija je posle nepunih pola sata saopštila da je otklonila sve rizike i da navijači mogu nesmetano da uđu u halu.

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA - FINSKA: Orlovi igraju za četvrtfinale Eurobasketa
turkey-serbia-47856.JPG
EuroBasket 2025MICIĆ RASPLAKAO SRBIJU: Vasa u suzama! Govorio o smrti majke - nije rekao "ne" reprezentaciji! (VIDEO)
Vasilije Micić i Svetislav Pešić
EuroBasket 2025SRBIJI OD NJIH PRETI NAJVEĆA OPASNOST: Finsko čudo, igrač koji peva Cecine pesme, momak poreklom iz Kosovske Mitrovice...
Lauri Markanen, Košarkaška reprezentacija Finske, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025SELEKTOR FINSKE SPREMIO LUKAV PLAN ZA SRBIJU! Orlovi, dobro se pazite, Tuovi otkrio šta će njegova ekipa probati da uradi!
Selektor Finske Lasi Tuovi

Finci se zagrevaju za utakmicu protiv Srbije Izvor: Kurir