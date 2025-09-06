Policija je pronašla sumnjiv paket i zatvorila deo između medija centra i hale
EuroBasket 2025
EKSKLUZIVNI SNIMAK! DOJAVA O BOMBI PRED MEČ SRBIJA - FINSKA: Policija zatvorila deo hale!
Slušaj vest
Foto: Kurir
Drama u Rigi!
Uoči utakmice Srbija - Finska u osmini finala Eurobasketa, organizator je primio dojavu o postavljenoj bombi ispred Arene u Rigi!
To se desilo u finišu meča Letonija - Litvanija koji je prethodio našoj utakmici.
Policija je pronašla sumnjiv paket i zatvorila deo između medija centra i hale.
Pogledajte ekskluzivni snimak izveštača Kurira iz Rige.
Zabranjen je izlaz iz dvorane, a čitava ulica u blizini hale je evakuisana.
Zbog ovoga su igrači sa zakašnjenjem izašli na zagrevanje, ali za sada nema informacija o eventualnom odlaganju utakmice.
Arena Riga, Eurobasket 2025 Foto: Kurir Sport
Policija je posle nepunih pola sata saopštila da je otklonila sve rizike i da navijači mogu nesmetano da uđu u halu.
Reaguj
Komentariši